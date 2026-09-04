AMEAÇAS

Influenciadora é 'obrigada' a retirar candidatura após sofrer ameaça e ter escola dos filhos citada: 'Bastante medo'

Gessica Ferreira também apontou divergências com o MDB e afirmou que acordos feitos antes da candidatura não foram cumpridos

Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:43

Gessica Ferreira Crédito: Reprodução

A influenciadora Gessica Ferreira anunciou que desistiu de disputar uma vaga de deputada estadual por São Paulo. Filiada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ela afirmou que decidiu abandonar a candidatura após receber ameaças nas redes sociais e enfrentar divergências com o partido.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gessica contou que começou a receber ataques e ofensas depois de entrar para a política. Segundo a influenciadora, a situação se tornou especialmente preocupante quando uma das mensagens demonstrou conhecimento sobre a rotina de sua família.

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"O limite para mim foi que uma das ameaças mencionou o bairro que eu moro e a escola que os meus filhos estudam. Então, para mim, isso foi o limite. Eu fiquei com bastante medo também", relatou.

A influenciadora disse compreender que alguns seguidores possam ter se decepcionado com sua decisão de entrar para a política. Para ela, no entanto, existe uma diferença entre críticas à candidatura e ameaças que envolvem sua vida pessoal e seus filhos.

Divergências com o MDB também pesaram

As ameaças não foram o único motivo apontado por Gessica para abandonar a disputa. Ela também afirmou que acordos feitos com o MDB antes da candidatura acabaram sendo descumpridos.

Uma das condições apresentadas pela influenciadora era não ter sua imagem associada a políticos com os quais não concordasse ideologicamente. Segundo Gessica, o pedido foi inicialmente aceito pela legenda, mas posteriormente não teria sido respeitado.

"Alguns acordos com o partido, de não me vincular a políticos que eu não concordo com a ideologia, não foram acatados, enfim, foram, mas depois foram descumpridos. Então, esse é um dos motivos", explicou.

Influenciadora diz que foi 'um pouco inocente'

Ao avaliar a breve experiência na política, Gessica admitiu que entrou no processo com uma expectativa diferente sobre como as coisas funcionariam.

A influenciadora contou que enxergava a política como uma possibilidade de provocar mudanças concretas, mas reconheceu ter sido "um pouco inocente" em relação ao funcionamento desse ambiente.

Gessica informou que o procedimento para formalizar a desistência seria realizado nesta semana. Por causa dos trâmites necessários, materiais de campanha com sua imagem ainda podem aparecer temporariamente no rádio e na televisão.

Com cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Gessica Ferreira ficou conhecida principalmente pelos vídeos de humor.