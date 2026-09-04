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Influenciadora é 'obrigada' a retirar candidatura após sofrer ameaça e ter escola dos filhos citada: 'Bastante medo'

Gessica Ferreira também apontou divergências com o MDB e afirmou que acordos feitos antes da candidatura não foram cumpridos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:43

Gessica Ferreira
Gessica Ferreira Crédito: Reprodução

A influenciadora Gessica Ferreira anunciou que desistiu de disputar uma vaga de deputada estadual por São Paulo. Filiada ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB), ela afirmou que decidiu abandonar a candidatura após receber ameaças nas redes sociais e enfrentar divergências com o partido.

Em um vídeo publicado no Instagram, Gessica contou que começou a receber ataques e ofensas depois de entrar para a política. Segundo a influenciadora, a situação se tornou especialmente preocupante quando uma das mensagens demonstrou conhecimento sobre a rotina de sua família.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

"O limite para mim foi que uma das ameaças mencionou o bairro que eu moro e a escola que os meus filhos estudam. Então, para mim, isso foi o limite. Eu fiquei com bastante medo também", relatou.

A influenciadora disse compreender que alguns seguidores possam ter se decepcionado com sua decisão de entrar para a política. Para ela, no entanto, existe uma diferença entre críticas à candidatura e ameaças que envolvem sua vida pessoal e seus filhos.

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Divergências com o MDB também pesaram

As ameaças não foram o único motivo apontado por Gessica para abandonar a disputa. Ela também afirmou que acordos feitos com o MDB antes da candidatura acabaram sendo descumpridos.

Uma das condições apresentadas pela influenciadora era não ter sua imagem associada a políticos com os quais não concordasse ideologicamente. Segundo Gessica, o pedido foi inicialmente aceito pela legenda, mas posteriormente não teria sido respeitado.

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"Alguns acordos com o partido, de não me vincular a políticos que eu não concordo com a ideologia, não foram acatados, enfim, foram, mas depois foram descumpridos. Então, esse é um dos motivos", explicou.

Influenciadora diz que foi 'um pouco inocente'

Ao avaliar a breve experiência na política, Gessica admitiu que entrou no processo com uma expectativa diferente sobre como as coisas funcionariam.

A influenciadora contou que enxergava a política como uma possibilidade de provocar mudanças concretas, mas reconheceu ter sido "um pouco inocente" em relação ao funcionamento desse ambiente.

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Gessica informou que o procedimento para formalizar a desistência seria realizado nesta semana. Por causa dos trâmites necessários, materiais de campanha com sua imagem ainda podem aparecer temporariamente no rádio e na televisão.

Com cerca de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Gessica Ferreira ficou conhecida principalmente pelos vídeos de humor.

Agora, fora da disputa eleitoral, ela afirmou que pretende voltar a concentrar sua produção de conteúdo na comédia. "Vou manter meus conteúdos aqui fazendo comédia, que é o que eu gosto de fazer e é o que eu deveria ter mantido sempre", concluiu.

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