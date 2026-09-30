ENTENDA

Influenciadora esquece camisa do Flamengo autografada por Paquetá em táxi e motorista recusa recompensa de R$ 2 mil para devolvê-la

Kerolay Chaves esqueceu peça dentro do carro e chegou a oferecer dinheiro para recuperá-la; resposta do motorista surpreendeu a influenciadora

Fernanda Varela

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 12:32

Kerolay Chaves é vencedora do Miss Bumbum Brasil 2025 Crédito: Reprodução

Uma camisa do Flamengo autografada por Lucas Paquetá acabou rendendo uma história curiosa entre a influenciadora Kerolay Chaves e um taxista torcedor do Vasco. Depois de esquecer a peça durante uma corrida, ela ofereceu R$ 2 mil de recompensa para recuperá-la, mas o motorista se recusou a receber o dinheiro.

Kerolay, vencedora do Miss Bumbum Brasil 2025, havia embarcado no táxi na rua. Depois que a corrida terminou, o motorista percebeu que uma sacola havia sido esquecida no banco traseiro.

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Como não tinha o contato da passageira, ele guardou o objeto. A identificação só aconteceu depois que o desaparecimento da camisa ganhou repercussão nas redes sociais e o taxista reconheceu Kerolay.

“Ele me chamou perguntando se eu havia esquecido uma sacola no carro. Quando falou que dentro havia uma camisa do Flamengo com o autógrafo do Paquetá, meu coração disparou. Pedi uma foto na mesma hora porque precisava ter certeza de que era realmente a minha”, contou.

Taxista recusou R$ 2 mil

Ao combinar a devolução, Kerolay decidiu cumprir a promessa que havia feito publicamente e levou os R$ 2 mil de recompensa.

O motorista, no entanto, não aceitou. Segundo a influenciadora, ele ainda usou a rivalidade entre Vasco e Flamengo para brincar com a situação. “Mostrei o dinheiro e falei que fazia questão de pagar. Ele não aceitou. Insisti mais uma vez e foi quando respondeu: ‘Sou vascaíno, não vou ganhar dinheiro com o Flamengo’. Eu comecei a rir, mas ainda tentei entregar o valor. Ele realmente não quis”, relatou.

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De volta às mãos da influenciadora, a camisa autografada por Paquetá passou a ter um significado ainda maior para ela. “A camisa já era importante para mim por causa do Paquetá, mas agora tem uma história que vale muito mais que os R$ 2 mil. Foi um vascaíno que encontrou, guardou e devolveu sem querer receber nada. Essa eu vou contar por muito tempo”, afirmou.