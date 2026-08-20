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Influenciadora faz revelação sobre relação com Matheus Aleixo, dupla de Kauan, após rumores de affair

Boatos de um possível romance começaram após Duda Rubert gravar um vídeo dentro do carro com o cantor

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 07:51

Duda Rubert e Matheus Aleixo Crédito: Reprodução/Instagram

Duda Rubert, de 21 anos, se pronunciou sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com Matheus Aleixo, de 31, da dupla com Kauan. Os dois levantaram especulações entre os seguidores depois de aparecerem juntos em conteúdos nas redes sociais. A influenciadora, porém, negou um relacionamento, e garantiu que a relação entre eles é apenas de amizade.

"Estou solteira, feliz, focada em mim, sem relacionamento, sem problema, sem nada", afirmou Duda. Ela explicou que a gravação ao lado de Matheus faz parte do tipo de conteúdo que costuma produzir com artistas. Segundo a influenciadora, o cantor não foi o único famoso a participar dos vídeos recentes.

Duda Rubert 1 de 26

"“Eu gravei no carro com o Matheus, gravei com o Carlinhos, gravei com o Léo Foguete, com as de Cavem, com vários artistas. Então, é só um vídeo mesmo no carro, são meus amigos. É 100% amizade", enfatizou.

Duda também comentou sobre a repercussão provocada quando aparece mais próxima de algum homem nas redes sociais. "A galera não consegue me ver com alguém tão perto que já acha que é alguma coisa, mas não. Só tem amizade".

Matheus Aleixo está solteiro

Matheus Aleixo está solteiro desde o fim do casamento com Paula Aires. O cantor anunciou a separação em maio de 2026, após 14 anos de relacionamento. Os dois são pais de Davi e João Pedro e, ao comunicarem o fim da união, afirmaram que continuariam unidos pelo respeito e pela família construída ao longo dos anos.

Depois do anúncio, surgiram especulações sobre uma possível reconciliação, mas Paula negou que os dois tivessem reatado. Desde então, Matheus não anunciou publicamente um novo relacionamento.