BIZARRO

Influenciadora humilha menino autista que vendia balas, manda ele 'fazer o L' e gera revolta na internet

Criança foi incentivada a fazer gesto político antes de ter a venda recusada; após repercussão, influenciadora pediu desculpas

Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:09

Valéria Diniz foi detonada nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado no Mercado dos Peixes, na Beira-Mar de Fortaleza, no Ceará, provocou indignação nas redes sociais após mostrar uma influenciadora digital constrangendo um menino autista que tentava vender balas. A gravação, publicada pela própria mulher, viralizou na quarta-feira (28) e mobilizou internautas em apoio à criança.

Nas imagens, a influenciadora Valéria Diniz aparece sentada à mesa com amigas quando é abordada por Matheus, que oferece doces para venda. Em vez de comprar os produtos, ela começa a fazer perguntas sobre as preferências políticas do menino e de sua família.

Valéria Diniz foi detonada na web 1 de 3

Após a criança mencionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Valéria pede que ele faça o gesto de "L", associado ao político. O garoto atende ao pedido, mas a influenciadora se recusa a comprar as balas. Durante a situação, é possível ouvir risadas de outras pessoas presentes.

Ao compartilhar o vídeo, Valéria escreveu: "Vai na mamãe e manda ela fazer o L".

Matheus é autista, perdeu a mãe e vive com a avó, Inês de Maria do Nascimento. Conhecido por vender balas e bombons na orla de Fortaleza, o menino utiliza a atividade para ajudar a complementar a renda familiar.

A exposição da criança provocou uma série de manifestações de apoio. Internautas e influenciadores começaram a divulgar a história e organizar doações para a família. Um grupo de motociclistas e entregadores também foi até a residência de Matheus para entregar itens e demonstrar solidariedade.

Com a repercussão negativa, o perfil de Valéria Diniz, que reunia cerca de 70 mil seguidores, saiu do ar. Posteriormente, ela passou a utilizar outra conta, na qual publicou um pedido de desculpas. "Desculpa de verdade. Eu não queria passar essa visão! Espero que um dia você e sua família possa me perdoar!", escreveu a influenciadora.