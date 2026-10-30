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Influenciadora humilha menino autista que vendia balas, manda ele 'fazer o L' e gera revolta na internet

Criança foi incentivada a fazer gesto político antes de ter a venda recusada; após repercussão, influenciadora pediu desculpas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:09

Valéria Diniz foi detonada nas redes sociais
Valéria Diniz foi detonada nas redes sociais Crédito: Reprodução

Um vídeo gravado no Mercado dos Peixes, na Beira-Mar de Fortaleza, no Ceará, provocou indignação nas redes sociais após mostrar uma influenciadora digital constrangendo um menino autista que tentava vender balas. A gravação, publicada pela própria mulher, viralizou na quarta-feira (28) e mobilizou internautas em apoio à criança.

Nas imagens, a influenciadora Valéria Diniz aparece sentada à mesa com amigas quando é abordada por Matheus, que oferece doces para venda. Em vez de comprar os produtos, ela começa a fazer perguntas sobre as preferências políticas do menino e de sua família.

Valéria Diniz foi detonada na web

Valéria Diniz foi detonada nas redes sociais por Reprodução
Valéria Diniz foi detonada nas redes sociais por Reprodução
Valéria Diniz foi detonada nas redes sociais por Reprodução
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Valéria Diniz foi detonada nas redes sociais por Reprodução

Após a criança mencionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Valéria pede que ele faça o gesto de "L", associado ao político. O garoto atende ao pedido, mas a influenciadora se recusa a comprar as balas. Durante a situação, é possível ouvir risadas de outras pessoas presentes.

Ao compartilhar o vídeo, Valéria escreveu: "Vai na mamãe e manda ela fazer o L".

Matheus é autista, perdeu a mãe e vive com a avó, Inês de Maria do Nascimento. Conhecido por vender balas e bombons na orla de Fortaleza, o menino utiliza a atividade para ajudar a complementar a renda familiar.

A exposição da criança provocou uma série de manifestações de apoio. Internautas e influenciadores começaram a divulgar a história e organizar doações para a família. Um grupo de motociclistas e entregadores também foi até a residência de Matheus para entregar itens e demonstrar solidariedade.

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Com a repercussão negativa, o perfil de Valéria Diniz, que reunia cerca de 70 mil seguidores, saiu do ar. Posteriormente, ela passou a utilizar outra conta, na qual publicou um pedido de desculpas. "Desculpa de verdade. Eu não queria passar essa visão! Espero que um dia você e sua família possa me perdoar!", escreveu a influenciadora.

Segundo o Metrópoles, responsável pela divulgação do caso, a reportagem tentou contato com Valéria, mas não obteve retorno até a última atualização da publicação.

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