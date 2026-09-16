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Influenciadora Kamylinha pede desculpas após acusações de adultizar filha de dois meses

Registro de mesversário com roupa de oncinha, salto e chupeta em formato de boca gerou críticas na web; criadora de conteúdo apagou as postagens e admitiu erro

Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:24

Kamylinha é acusada de adultizar filha de dois meses Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Kamyla Maria, conhecida nas redes sociais como Kamylinha, foi acusada de expor a filha de dois meses, Kemily, a uma situação de adultização. As críticas surgiram após Kamylinha publicar fotos da bebê usando uma roupa com estampa de oncinha, um calçado imitando um salto e uma chupeta em formato de boca com batom vermelho, em uma comemoração de mesversário.

Com a repercussão, internautas apontaram que a influenciadora estaria tentando adultizar a criança. Diante do caso, Kamyla se desculpou e removeu as imagens do Instagram.

Kamylinha 1 de 7

Em vídeo publicado na noite de terça-feira (15), ela explicou que ela e o marido, Andyn, ainda estão aprendendo a cuidar de uma criança. “Vendo com outros olhos, a gente errou. Nós somos seres humanos, erramos e estamos aqui todo dia tentando acertar”, afirmou.

Emocionada, a influenciadora também expressou gratidão aos seguidores que a alertaram a respeito da publicação: “Me sinto péssima como mãe, minha cabeça fica um turbilhão de coisas. Não quero jamais que minha filha passe por nada de crueldade desse mundo”.