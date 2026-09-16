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Influenciadora Kamylinha pede desculpas após acusações de adultizar filha de dois meses

Registro de mesversário com roupa de oncinha, salto e chupeta em formato de boca gerou críticas na web; criadora de conteúdo apagou as postagens e admitiu erro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 20:24

Kamylinha é acusada de adultizar filha de dois meses
Kamylinha é acusada de adultizar filha de dois meses Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Kamyla Maria, conhecida nas redes sociais como Kamylinha, foi acusada de expor a filha de dois meses, Kemily, a uma situação de adultização. As críticas surgiram após Kamylinha publicar fotos da bebê usando uma roupa com estampa de oncinha, um calçado imitando um salto e uma chupeta em formato de boca com batom vermelho, em uma comemoração de mesversário.

Com a repercussão, internautas apontaram que a influenciadora estaria tentando adultizar a criança. Diante do caso, Kamyla se desculpou e removeu as imagens do Instagram.

Kamylinha

Kamylinha por Reprodução/Instagram
Kamylinha e Andyn por Reprodução/Instagram
Kamylinha e a filha Kemily por Reprodução/Instagram
Kamylinha e a filha Kemily por Reprodução/Instagram
Kamylinha, Andyn e a filha Kemily por Reprodução/Instagram
Kamylinha, Andyn e a filha Kemily por Reprodução/Instagram
Kamylinha, Andyn e a filha Kemily por Reprodução/Instagram
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Kamylinha por Reprodução/Instagram

Em vídeo publicado na noite de terça-feira (15), ela explicou que ela e o marido, Andyn, ainda estão aprendendo a cuidar de uma criança. “Vendo com outros olhos, a gente errou. Nós somos seres humanos, erramos e estamos aqui todo dia tentando acertar”, afirmou.

Emocionada, a influenciadora também expressou gratidão aos seguidores que a alertaram a respeito da publicação: “Me sinto péssima como mãe, minha cabeça fica um turbilhão de coisas. Não quero jamais que minha filha passe por nada de crueldade desse mundo”.

Kamylinha era uma das criadoras de conteúdo citadas como exemplo por Felca em um vídeo que denunciava a adultização de menores, no caso em que acusava Hytalo Santos de expor adolescentes na internet. Ele recebeu uma condenação de 11 anos de prisão em primeira instância, sob a acusação de produzir material de teor sexual com menores de idade.

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