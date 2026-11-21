CLIMA TENSO

Influenciadora Malévola agride influenciador durante gravação e dispara: 'Mexeu comigo levou'

Criadora de conteúdo disse ter reagido a ataques transfóbicos de Leonardo Calicchio, que apareceu com a testa sangrando

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 16:45

Influenciadora Malévola agride influenciador Leonardo Calicchio após ataques transfóbicos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora Mariana Alves, conhecida nas redes sociais como Malévola, agrediu o criador de conteúdo Leonardo Calicchio, o Engenheiro Leo, neste sábado (21), em São Paulo. A briga aconteceu durante a gravação de um programa para o canal Red Cast, e vídeos publicados mostram o rapaz com a testa sangrando.

Influenciadora Malévola agride influenciador Leonardo Calicchio 1 de 5

Segundo relatos de pessoas que estavam no estúdio, os dois discutiram durante o programa e Malévola foi para cima de Leonardo usando um megafone. Depois da agressão, ela saiu do local antes da Polícia Militar chegar e usou seus perfis nas redes sociais para explicar sua atitude, acusando o colega de preconceito contra pessoas trans.

"Transfobia eu resolvo assim", disse Malévola nas redes sociais. "Eu não aceito deboche. Eu avisei. Mexeu comigo levou", completou a influenciadora, que é uma mulher trans.

Leonardo Calicchio, conhecido pelos vídeos sobre games e engenharia na internet, apareceu nos stories com o rosto sujo de sangue e afirmou que vai fazer um boletim de ocorrência. "Estou todo cheio de sangue. Estava sangrando absurdamente. Estamos aqui agora esperando a polícia. Uma mulher dessa não pode estar solta", desabafou o influenciador em seu perfil oficial.

Malévola Alves 1 de 22

A confusão aconteceu em um quadro que coloca um convidado no centro para responder às críticas de outros 25 influenciadores, que fazem o papel de "haters".