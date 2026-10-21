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Influenciadora Malévola Alves paga fiança e é solta após prisão no Egito

Brasileira e uma amiga foram detidas na cidade de Alexandria sob acusações de insinuações sexuais e assédio

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12:30

Influenciadora Malévola Alves no Egito
Influenciadora Malévola Alves no Egito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora digital Mariana Alves, de 22 anos, conhecida como Malévola, foi liberada pelas autoridades do Egito na manhã desta quarta-feira (21). Ela e uma amiga estavam presas na cidade de Alexandria sob a acusação de gravar vídeos com atitudes consideradas obscenas nas ruas do país. A defesa e a assessoria da brasileira confirmaram a soltura à CNN Brasil.

Malévola Alves foi detida no Egito

Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
Ministério do Interior do Egito comenta prisão de influenciadora brasileira Malévola Alves por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves no Egito por Reprodução/Instagram
Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram
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Malévola Alves foi detida no Egito por Reprodução/Instagram

A liberdade ocorreu após o pagamento de uma fiança estipulada pelo governo egípcio. O valor cobrado ficou entre 20 mil e 40 mil libras egípcias, o que corresponde a uma faixa de R$ 2 mil a R$ 4 mil na conversão atual. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil acompanha a situação de perto, por meio da embaixada na capital Cairo, desde a noite de terça-feira (20).

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O Ministério do Interior do Egito iniciou a investigação depois que imagens da dupla circularam com força nas redes sociais. Nos vídeos anexados ao processo, as brasileiras aparecem dançando, fazendo gestos obscenos e com conotações sexuais. O governo local alegou que as mulheres chegaram a assediar moradores que passavam pelo local da gravação.

Durante o interrogatório, a influenciadora e a amiga admitiram a autoria dos atos. Elas confessaram aos oficiais que gravaram as cenas nas ruas egípcias com a intenção de atrair engajamento e aumentar o número de visualizações em seus perfis.

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