LUTO

Influenciadora morre aos 30 anos após realizar bronzeamento artificial desde a adolescência

Chelsea Tantum chegou a conscientizar outras pessoas sobre os malefícios de fazer bronzeamento artificial

Felipe Sena

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:59

Chelsea Tantum Crédito: Reprodução | Instagram

A influenciadora britânica Chelsea Tantum morreu aos 30 anos, após enfrentar batalha contra um melanoma, tipo de câncer que pode se espalhar para outros órgãos.

Um dos fatores que pode ter contribuído para a doença na influenciadora foi o bronzeamento artificial aos 15 anos e recebeu o diagnóstico no fim de 2024, aos 28 anos, após uma pinta crescer na perna e começar a crescer.

Chelsea Tantum 1 de 4

Segundo a revista Quem, a influenciadora foi diagnosticada inicialmente com melanoma em estágio 3C, e chegou a passar por cirurgia para retirar o tumor e os linfonodos da virilha. A doença avançou para o estágio 4C, com metástases na coluna, nos pulmões, no fígado, nos ossos e em outras partes do corpo.

Apesar de não ter como provar a relação entre o bronzeamento com a doença, o bronzeamento artificial com câmaras de radiação pode causar câncer na pele, segundo o Ministério da Saúde, e é classificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como um agente cancerígeno para humanos, no mesmo grupo de risco do tabaco e do amianto, desde 2009.

“Não posso dizer que essa foi definitivamente a causa do meu câncer, mas, se pudesse voltar atrás, nunca, jamais usaria uma câmara de bronzeamento”, declarou no início deste ano, ao The Sun.

A influenciadora usou câmaras de bronzeamento por cerca de dez anos e contou ao The Sun que competia com amigas para ver quem conseguia o melhor bronzeado na adolescência.

Chelsea iniciou imunoterapia e apresentou resposta positiva ao tratamento, mas após, segundo a Quem, os exames indicarem que não havia sinais detectáveis da doença, descobriu, perto de completar 30 anos, que o melanoma havia se espalhado para o cérebro. Assim o quadro passou a ser classificado no estágio 4D.

Em um relato publicado no JustGiving, site de doações, Chelsea conscientizou outras pessoas sobre a gravidade do melanoma e arrecadar fundos para a Melanoma Focus, instituição britânica que apoia pacientes e financia pesquisas.

"Fui internada diversas vezes, passei um período em uma cadeira de rodas porque não conseguia andar e fiquei gravemente abaixo do peso. No meu momento mais delicado, precisei do apoio de uma enfermeira especializada em cuidados paliativos e recebi medicamentos por meio de uma bomba de infusão", contou.