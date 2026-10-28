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Influenciadora morre aos 32 anos após grave acidente e deixa filho de três anos

Rávila de Castro era maquiadora profissional, modelo fotográfica e formada em Direito; acidente aconteceu na noite de terça-feira (27), em Goiás

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:21

Rávila de Castro
Rávila de Castro Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Rávila de Castro morreu aos 32 anos após sofrer um acidente de carro na noite de terça-feira (27), na rodovia GO-427, em Itaguaru, no interior de Goiás. Ela dirigia o veículo quando saiu da pista e capotou. A jovem deixa um filho de apenas três anos.

Rávila era conhecida nas redes sociais, onde reunia mais de 26 mil seguidores e compartilhava momentos da rotina pessoal e profissional. Além de influenciadora, trabalhava como maquiadora profissional e modelo fotográfica. Ela também era bacharel em Direito.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as equipes de resgate foram acionadas após o acidente e encontraram a influenciadora presa às ferragens do automóvel.

Rávila de Castro

Rávila de Castro por Reprodução
Rávila de Castro por Reprodução
Rávila de Castro por Reprodução
Rávila de Castro por Reprodução
Rávila de Castro por Reprodução
Rávila de Castro por Reprodução
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Rávila de Castro por Reprodução

Apesar do atendimento prestado pelos socorristas, Rávila não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A influenciadora utilizava as redes sociais para divulgar seu trabalho como maquiadora e mostrar detalhes do cotidiano. Além do filho pequeno, ela deixa os pais e uma irmã.

As circunstâncias que fizeram o veículo sair da pista e capotar não foram esclarecidas nas informações divulgadas até o momento.

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