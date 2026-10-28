LUTO

Influenciadora morre aos 32 anos após grave acidente e deixa filho de três anos

Rávila de Castro era maquiadora profissional, modelo fotográfica e formada em Direito; acidente aconteceu na noite de terça-feira (27), em Goiás

Fernanda Varela

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:21

Rávila de Castro Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Rávila de Castro morreu aos 32 anos após sofrer um acidente de carro na noite de terça-feira (27), na rodovia GO-427, em Itaguaru, no interior de Goiás. Ela dirigia o veículo quando saiu da pista e capotou. A jovem deixa um filho de apenas três anos.

Rávila era conhecida nas redes sociais, onde reunia mais de 26 mil seguidores e compartilhava momentos da rotina pessoal e profissional. Além de influenciadora, trabalhava como maquiadora profissional e modelo fotográfica. Ela também era bacharel em Direito.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as equipes de resgate foram acionadas após o acidente e encontraram a influenciadora presa às ferragens do automóvel.

Rávila de Castro 1 de 6

Apesar do atendimento prestado pelos socorristas, Rávila não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A influenciadora utilizava as redes sociais para divulgar seu trabalho como maquiadora e mostrar detalhes do cotidiano. Além do filho pequeno, ela deixa os pais e uma irmã.