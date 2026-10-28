Influenciadora morre aos 32 anos após grave acidente e deixa filho de três anos

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Fernanda Varela
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 17:21
A influenciadora digital Rávila de Castro morreu aos 32 anos após sofrer um acidente de carro na noite de terça-feira (27), na rodovia GO-427, em Itaguaru, no interior de Goiás. Ela dirigia o veículo quando saiu da pista e capotou. A jovem deixa um filho de apenas três anos.
Rávila era conhecida nas redes sociais, onde reunia mais de 26 mil seguidores e compartilhava momentos da rotina pessoal e profissional. Além de influenciadora, trabalhava como maquiadora profissional e modelo fotográfica. Ela também era bacharel em Direito.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), as equipes de resgate foram acionadas após o acidente e encontraram a influenciadora presa às ferragens do automóvel.
Rávila de Castro
Apesar do atendimento prestado pelos socorristas, Rávila não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
A influenciadora utilizava as redes sociais para divulgar seu trabalho como maquiadora e mostrar detalhes do cotidiano. Além do filho pequeno, ela deixa os pais e uma irmã.
As circunstâncias que fizeram o veículo sair da pista e capotar não foram esclarecidas nas informações divulgadas até o momento.