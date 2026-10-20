ASSUSTADOR

Influenciadora passa dois anos cultivando planta e descobre detalhe inacreditável ao trocar vaso

Influenciadora acreditava que tinha aprendido a cuidar de plantas e chegou a recomendar adubo para outras pessoas antes de descobrir a verdade

Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 16:00

Bella Mantovani Crédito: Reprodução

Durante dois anos, a influenciadora Bella Mantovani, de 33 anos, dedicou parte de sua rotina aos cuidados com uma costela-de-adão que havia ganhado de presente. Regava, adubava, mudava o vaso de lugar para aproveitar melhor a luz e comemorava o fato de a planta continuar bonita. O que ela não imaginava era que todo aquele esforço estava sendo dedicado a uma planta de plástico.

A descoberta aconteceu quando Bella decidiu trocar o vaso que ficava na varanda de casa. Ao retirar as pedras que cobriam a base e tentar remover a planta, percebeu que não existiam raízes, apenas hastes encaixadas em uma estrutura artificial.

Bella Mantovani 1 de 7

O presente havia sido dado por uma amiga quando a influenciadora completou 31 anos. Como o vaso já veio decorado com pedrinhas, ela nunca havia examinado a parte de baixo. As folhas permanentemente verdes também não despertaram suspeitas. Pelo contrário: Bella acreditava que finalmente havia desenvolvido habilidade para cuidar de plantas.

"Eu regava, colocava mais perto da luz e comprei adubo. Quando alguém elogiava, eu ainda explicava como cuidava. Estava toda orgulhosa porque achei que finalmente tinha uma planta que não morria comigo", contou ao portal iG.

A situação mudou quando ela encontrou um recipiente que combinava melhor com a entrada da residência. Animada com a possibilidade de renovar a decoração, resolveu transferir a costela-de-adão para o novo vaso.

Bella conta que teve cuidado ao puxar a planta, preocupada em não danificar as raízes. A surpresa veio quando toda a estrutura saiu de uma vez, sem qualquer vestígio de terra presa à base. "Puxei devagar para não estragar e saiu tudo inteiro. Olhei embaixo e não tinha raiz, só uma base com as hastes encaixadas. Aí peguei numa folha, virei, examinei e pensei: não acredito que estou dando água para isso há dois anos", relatou.

Além de regar uma planta artificial por tanto tempo, a influenciadora ainda havia recomendado o adubo utilizado a conhecidos, usando a aparência da própria costela-de-adão como exemplo de que o produto funcionava.