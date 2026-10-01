Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora perde piercing de R$ 20 mil no vaso e gasta mais R$ 2 mil tentando recuperar joia

Laís Dias chamou um encanador para procurar o acessório no banheiro, mas não conseguiu recuperar a peça

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:33

Laís Dias
Laís Dias Crédito: Reprodução/Instagram

Um piercing avaliado em R$ 20 mil foi parar no encanamento do banheiro e deixou a influenciadora Laís Dias, de 28 anos, com um prejuízo ainda maior. A joia se soltou do umbigo e caiu na privada, fazendo com que ela contratasse um profissional para tentar encontrar o acessório.

A tentativa de recuperar o piercing, no entanto, terminou frustrada. Custou mais R$ 2 mil e sem o resultado esperado. Com isso, Laís calcula que perdeu R$ 22 mil entre o valor da joia e o serviço contratado para tentar resgatá-la.

Laís Dias

Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
Laís Dias por Reprodução/Instagram
1 de 19
Laís Dias por Reprodução/Instagram

A influenciadora contou que, inicialmente, não acreditou que o piercing pudesse ter desaparecido de vez. Na esperança de encontrar o acessório no encanamento, decidiu chamar um profissional. "Na minha cabeça eu pensei: 'calma, ele deve estar aqui ainda, não é possível que simplesmente desapareceu'. O que eu fiz? Chamei um encanador", relatou.

O profissional fez uma busca no encanamento do banheiro, mas não conseguiu localizar o piercing. Além de não recuperar o acessório, Laís precisou arcar com o custo do serviço.

"O homem veio, mexeu em tudo, procurou e nada. A brincadeira me custou mais R$ 2 mil. Eu perdi um piercing de R$ 20 mil e ainda paguei para confirmar que ele realmente tinha ido embora. Acho que essa é a parte que mais me irrita", afirmou.

Depois da tentativa, a influenciadora decidiu interromper a procura para evitar um prejuízo ainda maior. Segundo ela, o episódio terminou com uma perda total estimada em R$ 22 mil.

"Se eu simplesmente tivesse aceitado, tinha perdido R$ 20 mil. Mas não. Eu precisava ter esperança. Agora perdi R$ 22 mil e fiquei sem o piercing do mesmo jeito", concluiu.

Leia mais

Imagem - Em meio à treta com Jorge Jesus, irmã de Cristiano Ronaldo exibe casa de infância do jogador

Em meio à treta com Jorge Jesus, irmã de Cristiano Ronaldo exibe casa de infância do jogador

Imagem - R$ 7,6 milhões depois, Kauan mostra estado da casa dos sonhos, relata invasão de privacidade e desabafa: 'A injustiça prevalece'

R$ 7,6 milhões depois, Kauan mostra estado da casa dos sonhos, relata invasão de privacidade e desabafa: 'A injustiça prevalece'

Imagem - Quem era Guy Kapulnik? Ator morreu aos 46 anos em acidente de avião

Quem era Guy Kapulnik? Ator morreu aos 46 anos em acidente de avião

Tags:

Laís Dias

Mais recentes

Imagem - 'Missão Resgate de Natal': Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel em novo filme; veja

'Missão Resgate de Natal': Arnold Schwarzenegger vira Papai Noel em novo filme; veja
Imagem - Em meio à treta com Jorge Jesus, irmã de Cristiano Ronaldo exibe casa de infância do jogador

Em meio à treta com Jorge Jesus, irmã de Cristiano Ronaldo exibe casa de infância do jogador
Imagem - Em perfil privado, mãe de Anitta revela fotos inéditas de viagem e ganha elogios na web

Em perfil privado, mãe de Anitta revela fotos inéditas de viagem e ganha elogios na web