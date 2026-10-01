Influenciadora perde piercing de R$ 20 mil no vaso e gasta mais R$ 2 mil tentando recuperar joia

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Giuliana Mancini
Publicado em 1 de outubro de 2026 às 10:33
Um piercing avaliado em R$ 20 mil foi parar no encanamento do banheiro e deixou a influenciadora Laís Dias, de 28 anos, com um prejuízo ainda maior. A joia se soltou do umbigo e caiu na privada, fazendo com que ela contratasse um profissional para tentar encontrar o acessório.
A tentativa de recuperar o piercing, no entanto, terminou frustrada. Custou mais R$ 2 mil e sem o resultado esperado. Com isso, Laís calcula que perdeu R$ 22 mil entre o valor da joia e o serviço contratado para tentar resgatá-la.
Laís Dias
A influenciadora contou que, inicialmente, não acreditou que o piercing pudesse ter desaparecido de vez. Na esperança de encontrar o acessório no encanamento, decidiu chamar um profissional. "Na minha cabeça eu pensei: 'calma, ele deve estar aqui ainda, não é possível que simplesmente desapareceu'. O que eu fiz? Chamei um encanador", relatou.
O profissional fez uma busca no encanamento do banheiro, mas não conseguiu localizar o piercing. Além de não recuperar o acessório, Laís precisou arcar com o custo do serviço.
"O homem veio, mexeu em tudo, procurou e nada. A brincadeira me custou mais R$ 2 mil. Eu perdi um piercing de R$ 20 mil e ainda paguei para confirmar que ele realmente tinha ido embora. Acho que essa é a parte que mais me irrita", afirmou.
Depois da tentativa, a influenciadora decidiu interromper a procura para evitar um prejuízo ainda maior. Segundo ela, o episódio terminou com uma perda total estimada em R$ 22 mil.
"Se eu simplesmente tivesse aceitado, tinha perdido R$ 20 mil. Mas não. Eu precisava ter esperança. Agora perdi R$ 22 mil e fiquei sem o piercing do mesmo jeito", concluiu.