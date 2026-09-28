TROCA DE PRESENTES

Influenciadora recebe sutiã de vizinha 'incomodada', toma atitude inesperada e envia item inusitado: 'Responder da mesma forma'

Alê Gaúcha conta como reagiu ao pedido para usar a peça íntima nas áreas comuns do prédio

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:49

Alê Gaúcha Crédito: Reprodução/Instagram

Uma situação inusitada entre vizinhas terminou com uma troca de presentes nada convencional. A influenciadora Alê Gaúcha, de 21 anos, recebeu de uma moradora do prédio uma cesta de café da manhã que trazia, além dos itens tradicionais, um sutiã e um recado para que ela passasse a usar a peça ao circular pelas áreas comuns do condomínio.

A jovem decidiu responder à mensagem da mesma maneira. Em vez de guardar ou descartar o sutiã, colocou a peça novamente na cesta, acrescentou um tapa-olhos e devolveu o presente à vizinha, com um novo bilhete.

Alê Gaúcha 1 de 22

Alê contou que a ideia surgiu no dia seguinte, enquanto organizava os itens que havia recebido. Ao encontrar novamente o sutiã, ela decidiu que não queria simplesmente ignorar a situação. "Não queria simplesmente jogar o sutiã fora ou fingir que nada tinha acontecido. Como ela escolheu mandar um presente para fazer o pedido, achei justo responder da mesma forma. Foi aí que pensei no tapa-olhos", contou.

Além do acessório, Alê colocou chocolates na cesta e escreveu uma mensagem: "Obrigada pelos presentes. Como prefiro continuar sem sutiã, deixo um tapa-olhos para quando isso incomodar. Agora cada uma fica confortável".

A influenciadora admite que a resposta poderia ser interpretada como uma provocação, mas afirma que escolheu o humor para deixar clara a própria posição sem transformar o episódio em uma briga. "Ela fez um pedido e eu dei a minha resposta. Usei o humor, mas deixei claro que não vou colocar sutiã apenas para atravessar o elevador", afirmou.

O assunto ainda rendeu um encontro entre as duas no elevador, dias depois da troca de cestas. Segundo Alê, o momento começou com alguns segundos de silêncio, até que a vizinha sorriu e disse: "Entendi o recado".