Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Influenciadora recebe sutiã de vizinha 'incomodada', toma atitude inesperada e envia item inusitado: 'Responder da mesma forma'

Alê Gaúcha conta como reagiu ao pedido para usar a peça íntima nas áreas comuns do prédio

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:49

Alê Gaúcha
Alê Gaúcha Crédito: Reprodução/Instagram

Uma situação inusitada entre vizinhas terminou com uma troca de presentes nada convencional. A influenciadora Alê Gaúcha, de 21 anos, recebeu de uma moradora do prédio uma cesta de café da manhã que trazia, além dos itens tradicionais, um sutiã e um recado para que ela passasse a usar a peça ao circular pelas áreas comuns do condomínio.

A jovem decidiu responder à mensagem da mesma maneira. Em vez de guardar ou descartar o sutiã, colocou a peça novamente na cesta, acrescentou um tapa-olhos e devolveu o presente à vizinha, com um novo bilhete.

Alê Gaúcha

Alê Gaúcha revelou resposta após vizinha mandar sutiã para ela usar no prédio por Divulgação/CO Assessoria
Alê Gaúcha revelou resposta após vizinha mandar sutiã para ela usar no prédio por Divulgação/CO Assessoria
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha revelou resposta após vizinha mandar sutiã para ela usar no prédio por Divulgação/CO Assessoria
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
Alê Gaúcha por Reprodução/Instagram
1 de 22
Alê Gaúcha revelou resposta após vizinha mandar sutiã para ela usar no prédio por Divulgação/CO Assessoria

Alê contou que a ideia surgiu no dia seguinte, enquanto organizava os itens que havia recebido. Ao encontrar novamente o sutiã, ela decidiu que não queria simplesmente ignorar a situação. "Não queria simplesmente jogar o sutiã fora ou fingir que nada tinha acontecido. Como ela escolheu mandar um presente para fazer o pedido, achei justo responder da mesma forma. Foi aí que pensei no tapa-olhos", contou.

Além do acessório, Alê colocou chocolates na cesta e escreveu uma mensagem: "Obrigada pelos presentes. Como prefiro continuar sem sutiã, deixo um tapa-olhos para quando isso incomodar. Agora cada uma fica confortável".

A influenciadora admite que a resposta poderia ser interpretada como uma provocação, mas afirma que escolheu o humor para deixar clara a própria posição sem transformar o episódio em uma briga. "Ela fez um pedido e eu dei a minha resposta. Usei o humor, mas deixei claro que não vou colocar sutiã apenas para atravessar o elevador", afirmou.

O assunto ainda rendeu um encontro entre as duas no elevador, dias depois da troca de cestas. Segundo Alê, o momento começou com alguns segundos de silêncio, até que a vizinha sorriu e disse: "Entendi o recado".

"Foi constrangedor no começo, mas depois nós duas sorrimos. Ela continua com a opinião dela e eu continuo sem sutiã. Não precisamos concordar sobre tudo para manter uma convivência respeitosa", concluiu.

Leia mais

Imagem - De amigas inseparáveis ao silêncio: o que aconteceu entre Anitta e Bruna Marquezine?

De amigas inseparáveis ao silêncio: o que aconteceu entre Anitta e Bruna Marquezine?

Imagem - Cliente ganha compras grátis por 40 anos em gigante dos supermercados após sorteio de R$ 250 mil

Cliente ganha compras grátis por 40 anos em gigante dos supermercados após sorteio de R$ 250 mil

Imagem - Naldo Benny mostra conversa com astro internacional e dispara: 'Depois falam que é mentira minha'

Naldo Benny mostra conversa com astro internacional e dispara: 'Depois falam que é mentira minha'

Tags:

alê Gaúcha

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Maior empreendimento de transmissão do país: obra atravessa três estados e vai escoar energia eólica e solar do Nordeste

Maior empreendimento de transmissão do país: obra atravessa três estados e vai escoar energia eólica e solar do Nordeste
Imagem - Chico Buarque aciona a polícia após ser alvo de ameaça de morte em site: 'Abreviar a vida deste desgraçado'

Chico Buarque aciona a polícia após ser alvo de ameaça de morte em site: 'Abreviar a vida deste desgraçado'