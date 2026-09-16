CRIME

Influenciadora tem casa invadida, é morta a tiros e criminosos deixam recado em pichação

Evelyn Lima Dantas foi levada para a frente da residência antes de ser assassinada

Fernanda Varela

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:24

Evelyn Lima Dantas Crédito: Reprodução

A influenciadora Evelyn Lima Dantas, de 46 anos, foi morta a tiros na madrugada desta quarta-feira (16), em Mãe do Rio, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ela havia deixado a prisão poucos dias antes do crime e estava em liberdade provisória.

O assassinato aconteceu por volta das 3h30, em uma residência localizada na Rua Bernardo Ferreira de Oliveira, no bairro São Francisco. De acordo com relatos de familiares à polícia, dois homens invadiram o imóvel e renderam Evelyn.

Evelyn Lima Dantas foi assassinada 1 de 4

Em seguida, os criminosos teriam levado a influenciadora até a frente da casa, onde ela foi atingida pelos disparos.

Antes de fugir, a dupla pichou a sigla “TCP” na fachada da residência, referência ao Terceiro Comando Puro. A Polícia Civil investiga o caso e ainda apura se a facção teve participação no assassinato.

Influenciadora havia deixado a prisão

Evelyn havia sido presa por suposto envolvimento na morte do sargento da reserva Antônio Anildo Alves, assassinado em Mãe do Rio no dia 29 de julho deste ano. Poucos dias antes de ser morta, a influenciadora conseguiu liberdade provisória. Até o momento, a polícia não informou se existe relação entre o assassinato de Evelyn e o crime pelo qual ela era investigada.

A Polícia Militar foi acionada às 3h57, após moradores próximos a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) relatarem ter ouvido disparos. Quando os agentes chegaram ao endereço, encontraram Evelyn caída na calçada.

Conforme a ocorrência, um familiar estava lavando o local e foi orientado pelos policiais a interromper a limpeza para que a área pudesse ser preservada. O pai da influenciadora relatou que os dois suspeitos chegaram em um carro, mas não conseguiu informar o modelo ou a cor do veículo.