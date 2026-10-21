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Influenciadora trans Malévola Alves é presa no Egito por 'exibição pornográfica'

Brasileira foi detida em Alexandria com uma amiga; defesa afirma que entrou em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo para acompanhar o caso

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:50

Influenciadora Malévola Alves foi detida no Egito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora trans Malévola Alves, de 22 anos, foi presa no Egito nesta terça-feira (20), após a divulgação de vídeos gravados nas ruas de Alexandria. As autoridades egípcias alegam que ela e uma amiga fizeram gestos e insinuações sexuais, além de assediar pessoas que passavam pelo local. A defesa da brasileira informou que entrou em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo para acompanhar o caso.

Conhecida nas redes sociais como Malévola, Mariana Alves relatou que foi abordada por autoridades durante um passeio. Segundo a influenciadora, ela e a amiga, Bruna Tivo, tiveram os passaportes retidos e foram levadas a uma delegacia. Malévola também afirmou que os policiais fizeram perguntas sobre a identidade de gênero das duas, que são mulheres trans.

Malévola Alves foi detida no Egito 1 de 8

"Estamos na delegacia, estamos desesperadas. Eu não sei o que vai acontecer ou o que vão fazer com a gente. Pegaram todos nossos passaportes e pararam nossa van no meio do passeio", escreveu a influenciadora em uma publicação nos Stories do Instagram, na qual pediu ajuda aos seguidores.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, o Ministério do Interior do Egito confirmou a detenção das brasileiras. Segundo o órgão, as duas foram identificadas após a circulação de vídeos nas redes sociais que mostrariam atos classificados pelas autoridades como "exibição pornográfica", além de insinuações sexuais e assédio nas ruas.

O ministério afirmou ainda que as duas admitiram ter gravado e publicado o conteúdo com o objetivo de aumentar o número de visualizações nas redes sociais. As autoridades informaram que adotaram medidas legais contra elas e encaminharam o caso à Promotoria Pública. Em uma publicação, o órgão também divulgou os vídeos que motivaram a investigação. Veja:

A equipe jurídica de Malévola também se manifestou sobre a detenção. Em nota publicada no Instagram, a defesa afirmou que já mantém contato com a representação diplomática brasileira e com os órgãos competentes.

"Informamos que a defesa já está em contato com a Embaixada do Brasil no Cairo, bem como com as autoridades e os órgãos competentes, visando assegurar a integridade física, a segurança e a plena observância dos direitos e garantias legais de nossa constituinte", declarou o advogado Jonatha Carvalho Matos.

A equipe pediu cautela na divulgação de informações ainda não confirmadas e afirmou que novas atualizações serão comunicadas pelos canais oficiais da defesa. Até o momento, não há informações sobre uma eventual liberação das brasileiras.

Quem é Malévola Alves?

Malévola Alves é o nome artístico de Mariana Alves Gadelha Pereira, influenciadora digital trans de 22 anos. Ela ganhou popularidade nas redes sociais com publicações sobre estilo de vida, moda e rotina.

A brasileira reúne cerca de 900 mil seguidores no TikTok e também mantém presença no Instagram. Entre os conteúdos que contribuíram para sua popularidade estão vídeos de humor e gravações no formato "arrume-se comigo".