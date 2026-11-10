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Influenciadora Vivi Motta morre aos 23 anos no Rio de Janeiro

Jovem era estudante de Direito e filha de joalheira conhecida na capital fluminense

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 08:36

Vivi Motta
Vivi Motta Crédito: Reprodução/Redes sociais

A influenciadora digital Victória Motta e Motta Zammit, conhecida como Vivi Motta, morreu na segunda-feira (9), aos 23 anos. Filha da empresária e joalheira Anna Vitória Motta, conhecida na sociedade carioca, a jovem era muito querida entre amigos e pessoas de sua geração. A causa da morte não foi divulgada.

Moradora de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, Vivi também era filha do empresário Mark Zammit, fundador da Gourmet Sports Hospitality (GSH), empresa que atua no setor de alimentação e bebidas em estádios, casas de shows e grandes eventos.

Vivi Motta

Vivi Motta por Reprodução/Instagram @thecode_rio
Vivi Motta por Reprodução/Redes sociais
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Vivi Motta por Reprodução/Instagram @thecode_rio
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Vivi Motta por Reprodução/Redes sociais
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Vivi Motta por Reprodução/Instagram @thecode_rio

Estudante de Direito, ela conciliava a formação acadêmica com a produção de conteúdo sobre moda, estilo e cotidiano nas redes sociais. Em entrevista recente ao perfil The Code Rio, no Instagram, falou sobre como as duas áreas se complementavam em sua vida.

"O Direito me ensinou a ser mais analítica, curiosa e a prestar atenção nos detalhes. Mas é na moda e na criação de conteúdo que eu consigo explorar meu lado mais criativo, testar ideias, contar histórias e transformar referências em algo meu. No fim, acho que um lado organiza a minha forma de pensar e o outro me dá liberdade para criar", declarou.

A mãe era uma de suas principais inspirações no universo da moda. Anna Vitória, joalheira mineira que vive há anos no Rio de Janeiro, era frequentemente mencionada pela filha.

A notícia da morte provocou comoção entre moradores de São Conrado, amigos e pessoas próximas à família. A despedida está marcada para esta quarta-feira (11), às 10h, no Rio de Janeiro. A cremação está prevista para as 12h.

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