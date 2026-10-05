POLÊMICA

Casal filma o próprio término e gera revolta na web: 'Bizarro'

Atitude das influenciadores Madi Webb e Hannah England dividiu os seguidores

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:02

As influenciadoras Madi Webb e Hannah England Crédito: Reprodução/Instagram

O fim de um namoro costuma ser um momento íntimo, mas as influenciadoras Madi Webb e Hannah England decidiram transformar em conteúdo. As jovens, que namoravam desde março de 2025, anunciaram o término com um vídeo em que aparecem chorando abraçadas. A decisão de gravar o término, no entanto, gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

Casal filma o próprio término e gera revolta na web 1 de 21

No Instagram, Madi, de 27 anos, postou uma montagem com momentos felizes do casal. Logo depois, o clima de romance deu lugar ao choro. Sentadas na cozinha, elas filmaram o exato momento em que se abraçam e se despedem. "Às vezes, amar alguém também significa saber quando os caminhos precisam se separar", escreveu a influenciadora.

Tentando evitar o cancelamento, Madi explicou na legenda o motivo de tanta exposição. Segundo ela, como as duas sempre dividiram a rotina com os fãs, esconder o fim da relação não faria sentido. "É estranho postar sobre isso, mas compartilhamos muito amor por aqui, então acho que preciso compartilhar essa parte também", argumentou.

A desculpa não colou. Nos comentários do vídeo, a maioria dos seguidores passou a questionar o limite da exposição nas redes, a frieza de arrumar o enquadramento, começar a gravar e só então chorar pelo fim da relação.