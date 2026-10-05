Casal filma o próprio término e gera revolta na web: 'Bizarro'

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 12:02
O fim de um namoro costuma ser um momento íntimo, mas as influenciadoras Madi Webb e Hannah England decidiram transformar em conteúdo. As jovens, que namoravam desde março de 2025, anunciaram o término com um vídeo em que aparecem chorando abraçadas. A decisão de gravar o término, no entanto, gerou uma onda de críticas nas redes sociais.
Casal filma o próprio término e gera revolta na web
No Instagram, Madi, de 27 anos, postou uma montagem com momentos felizes do casal. Logo depois, o clima de romance deu lugar ao choro. Sentadas na cozinha, elas filmaram o exato momento em que se abraçam e se despedem. "Às vezes, amar alguém também significa saber quando os caminhos precisam se separar", escreveu a influenciadora.
Tentando evitar o cancelamento, Madi explicou na legenda o motivo de tanta exposição. Segundo ela, como as duas sempre dividiram a rotina com os fãs, esconder o fim da relação não faria sentido. "É estranho postar sobre isso, mas compartilhamos muito amor por aqui, então acho que preciso compartilhar essa parte também", argumentou.
A desculpa não colou. Nos comentários do vídeo, a maioria dos seguidores passou a questionar o limite da exposição nas redes, a frieza de arrumar o enquadramento, começar a gravar e só então chorar pelo fim da relação.
"Odeio ser essa pessoa, mas como foi isso? Tipo: 'Espera aí, deixa eu preparar a câmera e vamos gravar o nosso término?' É meio estranho", disparou um usuário. O sentimento foi compartilhado por outras pessoas, que classificaram a atitude como bizarra. "Preparar a câmera para as lágrimas… Eu não aguento", debochou outro seguidor.