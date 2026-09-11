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Influenciadoras fingem que são esposas submissas aos maridos, mas comandam impérios milionários: quem são as ‘tradwives’

Caro Claire Burke aponta contradição entre o discurso das chamadas “tradwives” e a realidade profissional de influenciadoras que transformaram o estilo de vida tradicional em grandes negócios

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:00

Conheça as tradwives
Conheça as tradwives Crédito: Reprodução

Elas aparecem nas redes sociais preparando pães, cuidando dos filhos, organizando a casa e apresentando os maridos como responsáveis pelo sustento da família. Por trás das câmeras, porém, algumas das influenciadoras que defendem o estilo de vida das chamadas “tradwives” são justamente as principais provedoras de suas casas e administram negócios milionários.

A contradição chamou a atenção da escritora americana Caro Claire Burke, autora de “Bons Tempos: Yesteryear”, romance que se tornou best-seller nos Estados Unidos e no Reino Unido e acaba de ganhar edição brasileira pela Rocco.

Conheça as tradwives

Conheça as tradwives por Reprodução
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Conheça as tradwives por Reprodução

“Existe uma certa ironia aí, porque essas mulheres que fingem submissão e que não saem de casa muitas vezes são as provedoras de seus lares, muitas vezes administram impérios multimilionários. É uma grande contradição”, afirmou Burke em entrevista ao programa Book Club, da BBC Radio 2.

O que são as ‘tradwives’?

O termo “tradwife” é uma abreviação em inglês para “traditional wife”, ou “esposa tradicional”. Nas redes sociais, passou a identificar mulheres que promovem um estilo de vida baseado em papéis tradicionais de gênero, com o homem apresentado como provedor e a mulher dedicada principalmente à casa, ao marido e à criação dos filhos.

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Burke ressalta que a maneira como cada mulher decide conduzir a própria vida é uma escolha pessoal. O ponto que despertou seu interesse foi a transformação dessa imagem em conteúdo comercial para milhões de seguidores. “Uma influenciadora tradwife é alguém que põe essas ideias em prática online, geralmente ganhando bastante dinheiro”, explicou.

Segundo a escritora, a performance criada para as redes também levanta uma discussão sobre a distância entre aquilo que é mostrado ao público e o que realmente acontece quando as câmeras são desligadas.

“Tenho muito interesse em como todos nós, de certa forma, atuamos o tempo todo, tanto online quanto na vida real. É como um efeito de espelho distorcido, e é muito divertido explorar isso na ficção”, afirmou.

Best-seller coloca ‘tradwife’ no passado que ela romantiza

Foi justamente essa contradição que Burke levou para “Bons Tempos: Yesteryear”. A protagonista Natalie Heller Mills tem 32 anos, é casada, mãe de cinco filhos e está grávida do sexto. Para seus milhões de seguidores, ela exibe uma rotina aparentemente perfeita em uma fazenda de 200 hectares em Idaho, nos Estados Unidos.

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Natalie faz pão de fermentação natural, educa os filhos em casa, tira leite de sua própria vaca e recolhe ovos das galinhas. Tudo faz parte da imagem de “esposa tradicional” construída para as redes sociais.

A personagem, entretanto, também é uma influenciadora de enorme sucesso. A vida tradicional que vende ao público se transformou em um negócio altamente lucrativo.

A situação muda radicalmente quando Natalie acorda em 1855 e precisa viver de verdade no período histórico que costumava romantizar diante das câmeras. A partir daí, o livro contrapõe a versão idealizada dos “bons tempos” às dificuldades de uma mulher submetida às condições reais do século 19.

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Anne Hathaway comprou os direitos da história

O romance passou semanas na lista de mais vendidos do The New York Times e chegou ao primeiro lugar entre os livros de ficção do Sunday Times, no Reino Unido. A obra também ganhou força no BookTok e no Bookstagram.

O sucesso já levou a história para Hollywood. Anne Hathaway teve acesso a um primeiro rascunho, adquiriu os direitos da adaptação e deverá produzir e protagonizar o filme inspirado no livro.

Segundo Burke, o roteiro ainda está em desenvolvimento. Para a autora, o fascínio em torno das “tradwives” ultrapassa a estética das redes sociais e abre espaço para discussões sobre maternidade, trabalho, dinheiro, cultura e os papéis atribuídos às mulheres.

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