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Influenciadoras fingem que são esposas submissas aos maridos, mas comandam impérios milionários: quem são as ‘tradwives’

Caro Claire Burke aponta contradição entre o discurso das chamadas “tradwives” e a realidade profissional de influenciadoras que transformaram o estilo de vida tradicional em grandes negócios

Fernanda Varela

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 13:00

Conheça as tradwives Crédito: Reprodução

Elas aparecem nas redes sociais preparando pães, cuidando dos filhos, organizando a casa e apresentando os maridos como responsáveis pelo sustento da família. Por trás das câmeras, porém, algumas das influenciadoras que defendem o estilo de vida das chamadas “tradwives” são justamente as principais provedoras de suas casas e administram negócios milionários.

A contradição chamou a atenção da escritora americana Caro Claire Burke, autora de “Bons Tempos: Yesteryear”, romance que se tornou best-seller nos Estados Unidos e no Reino Unido e acaba de ganhar edição brasileira pela Rocco.

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“Existe uma certa ironia aí, porque essas mulheres que fingem submissão e que não saem de casa muitas vezes são as provedoras de seus lares, muitas vezes administram impérios multimilionários. É uma grande contradição”, afirmou Burke em entrevista ao programa Book Club, da BBC Radio 2.

O que são as ‘tradwives’?

O termo “tradwife” é uma abreviação em inglês para “traditional wife”, ou “esposa tradicional”. Nas redes sociais, passou a identificar mulheres que promovem um estilo de vida baseado em papéis tradicionais de gênero, com o homem apresentado como provedor e a mulher dedicada principalmente à casa, ao marido e à criação dos filhos.

Burke ressalta que a maneira como cada mulher decide conduzir a própria vida é uma escolha pessoal. O ponto que despertou seu interesse foi a transformação dessa imagem em conteúdo comercial para milhões de seguidores. “Uma influenciadora tradwife é alguém que põe essas ideias em prática online, geralmente ganhando bastante dinheiro”, explicou.

Segundo a escritora, a performance criada para as redes também levanta uma discussão sobre a distância entre aquilo que é mostrado ao público e o que realmente acontece quando as câmeras são desligadas.

“Tenho muito interesse em como todos nós, de certa forma, atuamos o tempo todo, tanto online quanto na vida real. É como um efeito de espelho distorcido, e é muito divertido explorar isso na ficção”, afirmou.

Best-seller coloca ‘tradwife’ no passado que ela romantiza

Foi justamente essa contradição que Burke levou para “Bons Tempos: Yesteryear”. A protagonista Natalie Heller Mills tem 32 anos, é casada, mãe de cinco filhos e está grávida do sexto. Para seus milhões de seguidores, ela exibe uma rotina aparentemente perfeita em uma fazenda de 200 hectares em Idaho, nos Estados Unidos.

Natalie faz pão de fermentação natural, educa os filhos em casa, tira leite de sua própria vaca e recolhe ovos das galinhas. Tudo faz parte da imagem de “esposa tradicional” construída para as redes sociais.

A personagem, entretanto, também é uma influenciadora de enorme sucesso. A vida tradicional que vende ao público se transformou em um negócio altamente lucrativo.

A situação muda radicalmente quando Natalie acorda em 1855 e precisa viver de verdade no período histórico que costumava romantizar diante das câmeras. A partir daí, o livro contrapõe a versão idealizada dos “bons tempos” às dificuldades de uma mulher submetida às condições reais do século 19.

Anne Hathaway comprou os direitos da história

O romance passou semanas na lista de mais vendidos do The New York Times e chegou ao primeiro lugar entre os livros de ficção do Sunday Times, no Reino Unido. A obra também ganhou força no BookTok e no Bookstagram.

O sucesso já levou a história para Hollywood. Anne Hathaway teve acesso a um primeiro rascunho, adquiriu os direitos da adaptação e deverá produzir e protagonizar o filme inspirado no livro.