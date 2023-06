Influenciadoras investigadas por injúria racial respondem a 5 inquéritos

As influenciadoras digitais investigadas após entregar banana e um macaco de pelúcia a crianças negras no Rio de Janeiro, vão responder a cinco inquéritos na Polícia Civil.



Kérollen Cunha e Nancy Gonçalves foram denunciadas na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), e quatro desses inquéritos é de injúria racial, de acordo com informações do G1.