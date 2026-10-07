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Ingra Soares rebate Zé Vaqueiro após cantor pedir privacidade para o filho: ‘Ninguém vive uma vida sem respeito’

Influenciadora afirmou que chegou a considerar uma reconciliação, mas desistiu após episódios que, segundo ela, envolveram falta de respeito

Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 22:38

Zé Vaqueiro e Ingra Soares Crédito: Reprodução

Ingra Soares voltou a falar sobre o fim do casamento com Zé Vaqueiro nesta quarta-feira (7). A influenciadora reagiu ao pronunciamento do cantor sobre a exposição do filho Daniel nas redes sociais e criticou a postura do ex-marido durante a polêmica.

Zé Vaqueiro havia pedido respeito à privacidade do filho após a circulação de montagens envolvendo a criança e uma influenciadora que passou a ser relacionada a especulações sobre a vida amorosa do artista. Ingra, porém, afirmou que continuava sendo alvo de ataques nas redes sociais e questionou a forma como o cantor se posicionou publicamente.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares 1 de 9

Em uma sequência de publicações, a influenciadora também afirmou que Zé Vaqueiro a procurava em particular. Segundo ela, o comportamento do ex-marido foi um dos motivos que a fizeram desistir definitivamente de uma possível reconciliação.

Ingra contou que chegou a pensar em retomar o relacionamento após receber conselhos de pessoas próximas, que a incentivavam a tentar preservar a família. A decisão, no entanto, mudou depois de novas situações entre os dois.

“Eu quis voltar mesmo, repensei várias vezes porque colocavam na minha cabeça que deveria lutar pela família. Mas ninguém vive uma vida sem respeito. Usar de um sentimento para machucar! E é isso que ele faz comigo”.

A relação entre Ingra e Zé Vaqueiro terminou em novembro de 2025, após seis anos juntos. Os dois oficializaram o casamento em outubro de 2021 e são pais de Daniel e Arthur. Arthur morreu em 2024, aos 11 meses, em decorrência de complicações relacionadas à síndrome de Patau.

Antes do novo desabafo, Ingra havia contado que recebeu flores do cantor e admitido que ainda tinha sentimentos por ele, o que chegou a alimentar especulações sobre uma possível reaproximação.