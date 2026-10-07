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Ingra Soares rebate Zé Vaqueiro após cantor pedir privacidade para o filho: ‘Ninguém vive uma vida sem respeito’

Influenciadora afirmou que chegou a considerar uma reconciliação, mas desistiu após episódios que, segundo ela, envolveram falta de respeito

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 22:38

Zé Vaqueiro e Ingra Soares
Zé Vaqueiro e Ingra Soares Crédito: Reprodução

Ingra Soares voltou a falar sobre o fim do casamento com Zé Vaqueiro nesta quarta-feira (7). A influenciadora reagiu ao pronunciamento do cantor sobre a exposição do filho Daniel nas redes sociais e criticou a postura do ex-marido durante a polêmica.

Zé Vaqueiro havia pedido respeito à privacidade do filho após a circulação de montagens envolvendo a criança e uma influenciadora que passou a ser relacionada a especulações sobre a vida amorosa do artista. Ingra, porém, afirmou que continuava sendo alvo de ataques nas redes sociais e questionou a forma como o cantor se posicionou publicamente.

Zé Vaqueiro e Ingra Soares

Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução
Ingra posta após ter nome envolvido em 'sorteio' para beijar Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Ingra Soares perde a paciência com piada de 'sorteio' envolvendo o ex Zé Vaqueiro por Reprodução/Instagram
Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução/Redes Sociais
Zé Vaqueiro e Arthur por Reprodução / Redes sociais
Zé Vaqueiro e o filho por Redes sociais
Zé Vaqueiro, Ingra Soares e filho por Divulgação
Zé Vaqueiro, Ingra Soares e filho por Redes sociais
Zé Vaqueiro e Ingra Soares com os dois filhos mais velhos por Reprodução
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Zé Vaqueiro e Ingra Soares por Reprodução

Em uma sequência de publicações, a influenciadora também afirmou que Zé Vaqueiro a procurava em particular. Segundo ela, o comportamento do ex-marido foi um dos motivos que a fizeram desistir definitivamente de uma possível reconciliação.

Ingra contou que chegou a pensar em retomar o relacionamento após receber conselhos de pessoas próximas, que a incentivavam a tentar preservar a família. A decisão, no entanto, mudou depois de novas situações entre os dois.

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“Eu quis voltar mesmo, repensei várias vezes porque colocavam na minha cabeça que deveria lutar pela família. Mas ninguém vive uma vida sem respeito. Usar de um sentimento para machucar! E é isso que ele faz comigo”.

A relação entre Ingra e Zé Vaqueiro terminou em novembro de 2025, após seis anos juntos. Os dois oficializaram o casamento em outubro de 2021 e são pais de Daniel e Arthur. Arthur morreu em 2024, aos 11 meses, em decorrência de complicações relacionadas à síndrome de Patau.

Antes do novo desabafo, Ingra havia contado que recebeu flores do cantor e admitido que ainda tinha sentimentos por ele, o que chegou a alimentar especulações sobre uma possível reaproximação.

Agora, a influenciadora afirma que pretende encerrar as manifestações públicas sobre o relacionamento. A nova troca de declarações, porém, expôs mais uma vez os conflitos que permanecem entre os dois após o fim do casamento.

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