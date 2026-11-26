CORRIDA POR INGRESSOS

Ingressos para show de Shakira em Salvador esgotaram? Veja quais ainda estão disponíveis

Meias-entradas chegaram ao sétimo lote em alguns setores; valores atualizados variam de R$ 324,50 a R$ 2,6 mil, sem taxas

Heider Sacramento

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 18:56

Ingressos para o show de Shakira em Salvador já chegaram ao sétimo lote em alguns setores Crédito: Reprodução/Instagram

A venda de ingressos para o show de Shakira em Salvador avançou rapidamente nesta quinta-feira (26), primeiro dia de comercialização para o público geral. Em alguns setores, as meias-entradas já chegaram ao sétimo lote. A cantora colombiana se apresenta no dia 6 de janeiro de 2027, às 21h, na Arena Fonte Nova.

Em consulta à plataforma de vendas Fever, por volta das 18h30 desta quinta-feira (26), todos os nove setores ainda apresentavam ingressos disponíveis, tanto na modalidade inteira quanto na meia-entrada.

As entradas mais baratas, inicialmente comercializadas por R$ 295, passaram a custar R$ 324,50 na Arquibancada Superior Leste e Norte. Já os ingressos mais caros, destinados ao Lounge Café de La Musique, permanecem disponíveis por R$ 2,6 mil.

A plataforma cobra uma taxa de reserva de 20% sobre o valor dos ingressos. Com o acréscimo, os preços variam de R$ 389,40 a R$ 3.120.

Veja os preços atualizados dos ingressos 1 de 5

Os valores não incluem a taxa de reserva e estão sujeitos a alterações conforme a disponibilidade dos lotes.

Shakira em Salvador

A apresentação integra a turnê mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' e marcará o primeiro show da cantora colombiana na Bahia. A artista também tem apresentações previstas em Balneário Camboriú, Cariacica e Fortaleza.

Serviço

O quê: Show de Shakira em Salvador

Quando: 6 de janeiro de 2027, às 21h

Onde: Arena Fonte Nova

Quanto: A partir de R$ 324,50, sem taxas