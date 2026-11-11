Inquilina que não pagou aluguel de imóvel de Ary Fontoura durante 24 meses tem prazo de despejo

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Felipe Sena
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 19:26
Aos 93 anos, Ary Fontoura vai à Justiça, pede despejo de inquilina por falta de pagamento de dívida de R$132 mil e caso tem desdobramento
Passaram nove meses desde processo solicitado por Ary Fontoura para expulsar inquilina que estava com aluguel sem pagar por 24 meses, acumulando dívida de R$ 132 mil.
Ary Fontoura
Agora, o caso teve um novo desdobramento com o pedido de despejo da moradora do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, pelo ator de 93 anos.
De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal ‘O Dia’, houve um prazo de quase um mês e em 21 de julho, data final, não aconteceu o pagamento, nem a saída do imóvel pela inquilina de Ary.
Passados quase uns nove meses, a ação teve um importante desdobramento com o pedido de despejo da moradora pelo ator de 93 anos.
Segundo o PurePeople, a dívida de dois anos, entre março de 2024 e fevereiro do ano passado, é de R$ 131.602,48, e envolve o aluguel dos devidos encargos.
Não contato, contudo, o desconto do título de capitalização oferecido como garantia na assinatura do contrato entre a anônima e Ary, dono do imóvel que abriga 7 mil DVDs.
Ainda segundo o portal, a Justiça ficou do lado do ator, e determinou que a inquilina deixasse a propriedade em 15 dias em razão do não pagamento de aluguéis/encargos. No final do mês seguinte, 29 de junho, a anônima foi informada da ordem de despejo e do processo movido por Ary.
De acordo com o portal, a defesa do veterano solicitou despejo compulsório da anônima frente a um novo mandado, a ser cumprido via oficial de Justiça. Na solicitação, os advogados pediram que quem analisasse o caso, julgasse como procedente.
Após quatro meses, não há informação se a inquilina já deixou o imóvel de Ary ou pagou a dívida. Além disso, nenhuma nova decisão judicial foi tomada.