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Inquilina que não pagou aluguel de imóvel de Ary Fontoura durante 24 meses tem prazo de despejo

Imóvel fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio de Janeiro

Felipe Sena

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 19:26

Ary Fontoura Crédito: Reprodução | Instagram

Aos 93 anos, Ary Fontoura vai à Justiça, pede despejo de inquilina por falta de pagamento de dívida de R$132 mil e caso tem desdobramento

Passaram nove meses desde processo solicitado por Ary Fontoura para expulsar inquilina que estava com aluguel sem pagar por 24 meses, acumulando dívida de R$ 132 mil.

Ary Fontoura 1 de 9

Agora, o caso teve um novo desdobramento com o pedido de despejo da moradora do imóvel localizado no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste do Rio, pelo ator de 93 anos.

De acordo com o colunista Daniel Nascimento, do jornal ‘O Dia’, houve um prazo de quase um mês e em 21 de julho, data final, não aconteceu o pagamento, nem a saída do imóvel pela inquilina de Ary.

Passados quase uns nove meses, a ação teve um importante desdobramento com o pedido de despejo da moradora pelo ator de 93 anos.

Segundo o PurePeople, a dívida de dois anos, entre março de 2024 e fevereiro do ano passado, é de R$ 131.602,48, e envolve o aluguel dos devidos encargos.

Não contato, contudo, o desconto do título de capitalização oferecido como garantia na assinatura do contrato entre a anônima e Ary, dono do imóvel que abriga 7 mil DVDs.

Ainda segundo o portal, a Justiça ficou do lado do ator, e determinou que a inquilina deixasse a propriedade em 15 dias em razão do não pagamento de aluguéis/encargos. No final do mês seguinte, 29 de junho, a anônima foi informada da ordem de despejo e do processo movido por Ary.

De acordo com o portal, a defesa do veterano solicitou despejo compulsório da anônima frente a um novo mandado, a ser cumprido via oficial de Justiça. Na solicitação, os advogados pediram que quem analisasse o caso, julgasse como procedente.