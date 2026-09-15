GUIA DOS SONHOS

Insegurança, medo ou intuição? Entenda o que sonhar com traição está tentando te revelar

Sonhar que foi corno ou que traiu não é necessariamente uma visão do futuro

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:05

Traição e infidelidade Crédito: Shutterstock/Reprodução

Acordar com o coração acelerado achando que foi traído é uma experiência angustiante, mas raramente isso significa que algo realmente aconteceu. Para a psicologia, esse tipo de sonho costuma refletir vulnerabilidade, baixa autoestima ou uma desconfiança mal resolvida na própria relação, ou até mesmo com você mesmo.



Sonhos mais comuns 1 de 17

A psicanálise aponta que a figura do traidor ou do traído no sonho é muito mais como um espelho do que como uma evidência concreta. Quando você projeta a infidelidade no outro, o cérebro frequentemente está externalizando o medo profundo de não ser suficiente, de ser abandonado ou de perder o controle.

Além disso, o estresse do dia a dia e o excesso de estímulos nas redes sociais podem criar coisa onde não tem e é isso o que nossa mente processa enquanto dormimos. Aquela curtida fora de hora ou uma mensagem mal interpretada durante o dia viram o combustível perfeito.

Em vez de acordar morrendo de raiva ou exigindo a senha do celular do parceiro, o ideal é olhar para dentro com honestidade. Onde exatamente você está se sentindo inseguro ultimamente? Responder a essa pergunta vale muito mais do que transformar um pesadelo em uma briga real.