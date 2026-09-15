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Insegurança, medo ou intuição? Entenda o que sonhar com traição está tentando te revelar

Sonhar que foi corno ou que traiu não é necessariamente uma visão do futuro

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:05

Traição e infidelidade
Traição e infidelidade Crédito: Shutterstock/Reprodução

Acordar com o coração acelerado achando que foi traído é uma experiência angustiante, mas raramente isso significa que algo realmente aconteceu. Para a psicologia, esse tipo de sonho costuma refletir vulnerabilidade, baixa autoestima ou uma desconfiança mal resolvida na própria relação, ou até mesmo com você mesmo.

Sonhos mais comuns

Sonhar com cobra  por Shutterstock
Sonhar com dentes caindo por Reprodução/Instagram/@iampauloandre
Sonhar com piolhos por Shutterstock
Sonhar com rato   por Imagem: Holger Kirk | Shutterstock
Sonhar com aranha  por Reprodução: YouTube
Sonhar com cachorro   por Imagem gerada por Inteligência Artificial
Sonhar com sapo   por Divulgação/GovBR - Imagem melhorada por IA
Sonhar com escorpião  por Imagem: Vinicius R. Souza | Shutterstock
Sonhar com gato  por Lena Ti, Pexels
Sonhar com peixe por
Sonhar que estou sendo perseguido por Reprodução/JusBrasil
Sonhar que estou caindo por Reprodução/Getty Images
Sonhar que estou nu em público por Imagem gerada com inteligência artificial
Sonhar que estou atrasado para um compromisso  por Reprodução/GETTY IMAGES
Sonhar que estou voando por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que estou preso ou imóvel por Imagem gerada por inteligência artificial
Sonhar que encontro meu ex por Imagem gerada por inteligência artificial
1 de 17
Sonhar com cobra  por Shutterstock

A psicanálise aponta que a figura do traidor ou do traído no sonho é muito mais como um espelho do que como uma evidência concreta. Quando você projeta a infidelidade no outro, o cérebro frequentemente está externalizando o medo profundo de não ser suficiente, de ser abandonado ou de perder o controle.

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Além disso, o estresse do dia a dia e o excesso de estímulos nas redes sociais podem criar coisa onde não tem e é isso o que nossa mente processa enquanto dormimos. Aquela curtida fora de hora ou uma mensagem mal interpretada durante o dia viram o combustível perfeito.

Em vez de acordar morrendo de raiva ou exigindo a senha do celular do parceiro, o ideal é olhar para dentro com honestidade. Onde exatamente você está se sentindo inseguro ultimamente? Responder a essa pergunta vale muito mais do que transformar um pesadelo em uma briga real.

Caso os sonhos com o mesmo tema sejam frequentes, venham acompanhados de forte angústia ou atrapalhem a qualidade do seu sono, a orientação é buscar o suporte de um profissional de saúde mental.

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