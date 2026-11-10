ENTENDA

Inspirada em origami, dobrável e com proteção contra chuva: entenda como é a nova bag de delivery da 99Food

Equipamento tem divisórias ajustáveis, faixas refletivas e estrutura reforçada

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:47

Entregadores da 99Food Crédito: Divulgação

A 99Food lançou uma nova bolsa para entregadores de delivery com um diferencial: a estrutura pode ser dobrada e reduzida de tamanho quando não está em uso. Batizada de Bag Rara, a novidade foi inspirada na técnica japonesa de dobradura do origami e também conta com divisórias internas ajustáveis, proteção contra chuva e faixas refletivas.

O equipamento foi desenvolvido para transportar diferentes tipos de pedidos e evitar que as embalagens se movimentem durante o trajeto. Para isso, possui divisórias rígidas que podem ser ajustadas conforme o tamanho dos produtos, além de elásticos na base e nas paredes internas para ajudar a manter os itens no lugar.

Bag dobrável da 99Food 1 de 3

Há ainda um compartimento de tela destinado a produtos menores, como bebidas e copos de açaí. A parte externa é feita de tecido impermeável, com abas de vedação contra chuva e proteção contra raios UV.

Bag pode ser dobrada e presa à motocicleta

Um dos recursos da Bag Rara é a possibilidade de dobrar a estrutura para facilitar o armazenamento. Segundo a 99Food, a funcionalidade permite que os motociclistas reduzam o volume do equipamento quando não estão realizando entregas ou precisam alternar entre diferentes modalidades de serviço no aplicativo.

A bolsa também pode ser fixada à motocicleta, desde que a instalação seja compatível e respeite as condições de segurança. Para o conforto durante o uso, o modelo conta com acolchoamento na parte traseira e cintos peitoral e abdominal.

Na parte externa, faixas refletivas foram distribuídas pelas alças, pela frente e pelas laterais, com o objetivo de aumentar a visibilidade dos entregadores durante deslocamentos noturnos ou em locais com pouca iluminação.

"A Bag Rara representa uma evolução operacional e de experiência ao atender, de ponta a ponta, quem entrega e quem consome. A 99Food desenvolveu um equipamento focado na estabilidade, eficiência e proteção, desde a saída do restaurante, até todo o trajeto de entrega. Em paralelo, essa engenharia firme assegura aos restaurantes que o padrão de apresentação e integridade do prato permaneça impecável até a mesa do cliente, fortalecendo a confiança em toda a cadeia do delivery", disse Luis Felipe Gamper, diretor sênior de Logística da 99.

Distribuição de 300 unidades em dezembro

O lançamento faz parte da campanha "Novembro Soma Mais", promovida pela 99Food durante o período da Black Friday. A iniciativa prevê a distribuição de 300 unidades da nova bolsa em dezembro.

A seleção dos entregadores levará em conta o número de corridas realizadas e critérios operacionais, como as taxas de aceitação e de finalização dos pedidos. Os primeiros selecionados também terão a possibilidade de receber bolsas personalizadas com seus nomes.