Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Inspirada em origami, dobrável e com proteção contra chuva: entenda como é a nova bag de delivery da 99Food

Equipamento tem divisórias ajustáveis, faixas refletivas e estrutura reforçada

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:47

Entregadores da 99Food
Entregadores da 99Food Crédito: Divulgação

A 99Food lançou uma nova bolsa para entregadores de delivery com um diferencial: a estrutura pode ser dobrada e reduzida de tamanho quando não está em uso. Batizada de Bag Rara, a novidade foi inspirada na técnica japonesa de dobradura do origami e também conta com divisórias internas ajustáveis, proteção contra chuva e faixas refletivas.

O equipamento foi desenvolvido para transportar diferentes tipos de pedidos e evitar que as embalagens se movimentem durante o trajeto. Para isso, possui divisórias rígidas que podem ser ajustadas conforme o tamanho dos produtos, além de elásticos na base e nas paredes internas para ajudar a manter os itens no lugar.

Bag dobrável da 99Food

Bag dobrável da 99Food por Divulgação
Bag dobrável da 99Food por Divulgação
Entregadores da 99Food por Divulgação
1 de 3
Bag dobrável da 99Food por Divulgação

Há ainda um compartimento de tela destinado a produtos menores, como bebidas e copos de açaí. A parte externa é feita de tecido impermeável, com abas de vedação contra chuva e proteção contra raios UV.

Bag pode ser dobrada e presa à motocicleta

Um dos recursos da Bag Rara é a possibilidade de dobrar a estrutura para facilitar o armazenamento. Segundo a 99Food, a funcionalidade permite que os motociclistas reduzam o volume do equipamento quando não estão realizando entregas ou precisam alternar entre diferentes modalidades de serviço no aplicativo.

A bolsa também pode ser fixada à motocicleta, desde que a instalação seja compatível e respeite as condições de segurança. Para o conforto durante o uso, o modelo conta com acolchoamento na parte traseira e cintos peitoral e abdominal.

Na parte externa, faixas refletivas foram distribuídas pelas alças, pela frente e pelas laterais, com o objetivo de aumentar a visibilidade dos entregadores durante deslocamentos noturnos ou em locais com pouca iluminação.

"A Bag Rara representa uma evolução operacional e de experiência ao atender, de ponta a ponta, quem entrega e quem consome. A 99Food desenvolveu um equipamento focado na estabilidade, eficiência e proteção, desde a saída do restaurante, até todo o trajeto de entrega. Em paralelo, essa engenharia firme assegura aos restaurantes que o padrão de apresentação e integridade do prato permaneça impecável até a mesa do cliente, fortalecendo a confiança em toda a cadeia do delivery", disse Luis Felipe Gamper, diretor sênior de Logística da 99.

Distribuição de 300 unidades em dezembro

O lançamento faz parte da campanha "Novembro Soma Mais", promovida pela 99Food durante o período da Black Friday. A iniciativa prevê a distribuição de 300 unidades da nova bolsa em dezembro.

A seleção dos entregadores levará em conta o número de corridas realizadas e critérios operacionais, como as taxas de aceitação e de finalização dos pedidos. Os primeiros selecionados também terão a possibilidade de receber bolsas personalizadas com seus nomes.

Segundo Daniela Albuquerque, diretora de Marketing da 99, a iniciativa busca reconhecer o trabalho dos entregadores durante um período de maior demanda por serviços de delivery. "O ecossistema de delivery funciona a partir da dedicação diária de quem está nas ruas. O lançamento do novo equipamento durante a Black Friday transforma o período de maior demanda em um momento de valorização prática e reconhecimento da parceria dos entregadores", afirmou.

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca é vista aos beijos com piloto em festa da Fórmula 1 em São Paulo; saiba quem

Virginia Fonseca é vista aos beijos com piloto em festa da Fórmula 1 em São Paulo; saiba quem
Imagem - Celso Portiolli é criticado por discurso no Teleton, diz que repetiria '10 mil vezes' e web volta a detoná-lo: 'Pura soberba'

Celso Portiolli é criticado por discurso no Teleton, diz que repetiria '10 mil vezes' e web volta a detoná-lo: 'Pura soberba'
Imagem - Valor de uma mansão? Raul Gil revela gasto com plano de saúde e desabafa: 'E quem não pode pagar?'

Valor de uma mansão? Raul Gil revela gasto com plano de saúde e desabafa: 'E quem não pode pagar?'