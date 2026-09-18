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Integrante do MasterChef cai no choro ao revelar ameaças de morte: 'Não é mais sobre o programa'

Carla Araújo afirmou que ataques ultrapassaram as críticas por seu comportamento no reality e agradeceu o apoio recebido do público

Fernanda Varela

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:50

Reinaldo, do Masterchef Crédito: Reprodução

Carla Araújo, participante da atual temporada do MasterChef Brasil: Amadores, chorou ao desabafar sobre os ataques que afirma estar recebendo desde que passou a ganhar destaque no reality da Band. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a cozinheira revelou que as críticas chegaram a ameaças de morte e ataques relacionados à sua sexualidade.

Carla reconheceu que entrou no programa sabendo que sua personalidade poderia dividir opiniões. Segundo ela, sempre foi uma pessoa autêntica e não tinha expectativa de agradar a todos.

Participantes do MasterChef Brasil 2026 1 de 18

“A verdade é que, quando me inscrevi nesse jogo, eu sabia que alguma coisa dessa natureza aconteceria, pois sempre fui uma pessoa muito autêntica, muito eu mesma. Quem gosta, gosta; quem não gosta, não gosta, e não faço questão nenhuma de agradar quem eu não gosto”, afirmou.

A participante também admitiu já ter feito “falas problemáticas” durante a competição e disse que seu objetivo dentro do MasterChef é vencer. Para Carla, no entanto, eventuais críticas à sua postura no reality não justificam o tipo de ataque que passou a receber.

Em um dos momentos mais emocionados do vídeo, Carla afirmou que passou a receber mensagens que ultrapassaram os comentários sobre seu desempenho ou comportamento no programa. “Nenhuma pessoa espera sentir na pele o que é ter alguém falando que você merece morrer pela sexualidade que você tem. Não é mais sobre esse programa, não é mais sobre o que pensam de mim”, desabafou.

Carla também agradeceu às pessoas que passaram a demonstrar apoio diante da repercussão dos ataques. Ela destacou especialmente as mensagens enviadas pela comunidade LGBT. “Obrigada principalmente ao público LGBT que vem trazendo muito carinho para mim, porque tenho visto as coisas horríveis que muitas pessoas vêm trazendo até mim”, disse.