"VOU ZUAR"

Integrantes de banda de pagode são presos em flagrante por suspeita de estupro

Bruno e Thiago Paiva foram detidos após denúncia de uma mulher em Barbacena; exame apontou lesões compatíveis com uso de força, e caso é investigado pela Polícia Civil

Heider Sacramento

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 21:11

Bruno e Thiago Paiva, integrantes do Vou Zuar, foram presos em flagrante em Minas Gerais após denúncia de estupro. O caso é investigado pela Polícia Civil Crédito: Reprodução

Os irmãos Bruno e Thiago Paiva, integrantes da banda de pagode Vou Zuar, foram presos em flagrante nesta segunda-feira (16), suspeitos de estupro em Barbacena, Minas Gerais. O caso teria ocorrido na madrugada de domingo (15), após um evento musical realizado na região da Colônia Rodrigo Silva. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar a denúncia.

De acordo com informações do boletim de ocorrência divulgadas pelo portal Hugo Gloss e pelo jornal O Globo, a mulher contou que participou da festa acompanhada de uma amiga. Depois da apresentação, um dos músicos teria se aproximado dela e a convidado para conversar. Em seguida, ela foi ao camarim e, posteriormente, entrou em uma van com o artista e outras pessoas, seguindo para um bar.

Bruno e Thiago Paiva 1 de 4

A denunciante relatou que não se recordava do que aconteceu depois desse momento. Segundo seu depoimento, ela recobrou a consciência em um quarto de hotel e percebeu que dois homens praticavam atos sexuais contra ela. Ao pedir que parassem, afirmou ter sentido dores, reuniu seus pertences e deixou o local.

A mulher recebeu atendimento médico na Santa Casa de Misericórdia de Barbacena. Segundo as informações divulgadas, o prontuário registrou lesões e alterações físicas compatíveis com o uso de força. O exame de corpo de delito também identificou ferimentos em diferentes partes do corpo.

O que disseram os músicos?

Em depoimento à polícia, Thiago Paiva afirmou que a mulher o acompanhou ao camarim e, depois, ao bar. Segundo a versão apresentada por ele, os dois foram juntos ao hotel e mantiveram relações sexuais consensuais. O músico declarou ainda que Bruno chegou ao quarto posteriormente e não teve relações com a mulher. O irmão confirmou essa versão.

A Polícia Militar apresentou os envolvidos à Delegacia de Plantão. Depois de ouvir os suspeitos e testemunhas, a autoridade policial ratificou as prisões em flagrante. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Barbacena.

Banda Vou Zuar se manifesta

Após a repercussão do caso, o grupo publicou um comunicado nas redes sociais. A banda afirmou repudiar qualquer forma de violência e ressaltou que as acusações são direcionadas individualmente a Bruno e Thiago. Também destacou que os demais integrantes, especialmente Vitor Naegele e Carlos Vieira, não participaram dos fatos investigados.

A nota ainda pediu respeito ao devido processo legal, à presunção de inocência e ao direito à ampla defesa enquanto a investigação estiver em andamento.