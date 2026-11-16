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Internada, ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário

Amigas desde a edição de 2009 do reality show, as duas se encontraram no hospital neste domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 13:47

Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos Crédito: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Ana Carolina Madeira preparou uma surpresa para a amiga Naiá Barreto, conhecida como Vovó Naná, que está internada em um hospital e fez 79 anos neste domingo (15). As duas se conheceram no Big Brother Brasil 9 e seguem amigas desde que deixaram o programa, em 2009.

Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário

Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram
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Ex-BBB Vovó Naná ganha surpresa de Ana Carolina Madeira no aniversário de 79 anos por Reprodução/Instagram

Ana Carolina postou fotos do encontro nas redes sociais e escreveu um texto carinhoso para a amiga. Na mensagem, ela lembrou como as duas se aproximaram dentro da casa e falou sobre o carinho que sentem uma pela outra.

“Sou muito grata ao BBB 9 por ter me proporcionado esse encontro. Desde o primeiro momento em que a vi, senti uma energia diferente, uma conexão muito especial. Era como se nossas almas já se conhecessem de alguma outra vida”, contou Ana Carolina.

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A ex-participante também falou sobre a saúde de Naná e comemorou a melhora da amiga no dia do aniversário. “Mas, neste momento, o maior presente é vê-la bem, acompanhando sua recuperação e percebendo que ela está melhorando a cada dia. Não existe alegria maior do que ver alguém que a gente ama ficando bem”, disse.

Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9'

Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Arquivo/Globo/Fabrício Mota
Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Arquivo/Globo/Fabrício Mota
Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Reprodução/Redes Sociais
Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Arquivo/Globo/Fabrício Mota
Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Arquivo/Globo/Fabrício Mota
Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Reprodução/Redes Sociais
Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Arquivo/Globo/Fabrício Mota
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Ex-BBB's Vovó Naná e Ana Carolina Madeira do 'BBB 9' por Arquivo/Globo/Fabrício Mota

No fim da publicação, Ana Carolina deu os parabéns para a amiga e já fez planos para o próximo ano. “Já estou ansiosa pela festa de 80 anos, que tenho certeza de que vai ser de arromba!”, brincou.

Ela fechou a mensagem com mais uma declaração para a ex-colega de confinamento: “Te amo muito e te desejo tudo de melhor, hoje e sempre!”.

Antes e depois de Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9

Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9, mostra antes e depois por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira por Divulgação/ TV Globo
Ana Carolina Madeira na eliminação do BBB 9 por Divulgação/ TV Globo
Ana Carolina Madeira foi amiga de Naná no BBB 9 por Divulgação/ TV Globo
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9 por Reprodução/Instagram
Ana Carolina Madeira por Reprodução/Instagram
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Ana Carolina Madeira, ex-participante do BBB 9, mostra antes e depois por Reprodução/Instagram

  • Leia na íntegra

"Hoje é aniversário da Nana. 79 anos! 

Às vezes, a vida coloca pessoas no nosso caminho de uma maneira que a gente não consegue explicar. E a Nana foi assim para mim.

Sou muito grata ao BBB 9 por ter me proporcionado esse encontro. Desde o primeiro momento em que a vi, senti uma energia diferente, uma conexão muito especial. Era como se nossas almas já se conhecessem de alguma outra vida.

O que nasceu ali foi muito além de uma amizade. Foi um amor maternal, daqueles que a gente sente sem precisar explicar. Um amor que nasceu dentro daquela casa e que permanece tão vivo até hoje.

Hoje, meu coração está especialmente feliz por poder estar ao lado dela, comemorando seus 79 anos. Mas, neste momento, o maior presente é vê-la bem, acompanhando sua recuperação e percebendo que ela está melhorando a cada dia. Não existe alegria maior do que ver alguém que a gente ama ficando bem.

E hoje estou muito feliz por poder passar esse aniversário ao seu lado. Feliz aniversário, Nana! Que venham muitos e muitos outros anos de vida. Já estou ansiosa pela festa de 80 anos, que tenho certeza de que vai ser de arromba! 

Te amo muito e te desejo tudo de melhor, hoje e sempre!"

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