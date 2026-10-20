SAÚDE

Internado em São Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia nesta terça (20)

Apresentador deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na última sexta-feira (16)

Kamila Macedo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 19:43

Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega será submetido a um procedimento cirúrgico para a implantação de um marcapasso cardíaco no final da tarde desta terça-feira (20). A intervenção, originalmente agendada para a última segunda-feira (19), foi adiada para a adaptação do paciente às medicações prescritas.

“Foi remarcada porque ele precisava se adaptar às medicações, e por isso foi remarcada o procedimento”, explicou a esposa do apresentador, Renata Domingues de Nóbrega, ao portal LeoDias.

Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira (16), Carlos Alberto deu entrada na unidade para investigar uma infecção pelo vírus Coxsackie, após perceber episódios recorrentes de fadiga e indisposição nos últimos meses.

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Ainda de acordo com Renata, o estado de saúde do humorista é estável. À CNN Brasil, ela explicou que exames confirmaram uma infecção aguda recente pelo vírus Coxsackie do tipo B, ainda ativo, que pode atingir o tecido muscular e se alojar no coração.

A infecção evoluiu para um quadro de miocardite pós-viral – uma inflamação no músculo cardíaco –, complicação que, somada ao histórico de saúde do comunicador, indicou a necessidade da intervenção cirúrgica. Antes da decisão pelo procedimento, o apresentador permaneceu em acompanhamento na unidade semi-intensiva, consciente, orientado e sem registros de complicações graves.

Sobre o vírus Coxsackie