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Internado em São Paulo, Carlos Alberto de Nóbrega passa por cirurgia nesta terça (20)

Apresentador deu entrada no Hospital Sírio-Libanês na última sexta-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 19:43

Carlos Alberto de Nóbrega
Carlos Alberto de Nóbrega Crédito: Reprodução

O apresentador e humorista Carlos Alberto de Nóbrega será submetido a um procedimento cirúrgico para a implantação de um marcapasso cardíaco no final da tarde desta terça-feira (20). A intervenção, originalmente agendada para a última segunda-feira (19), foi adiada para a adaptação do paciente às medicações prescritas.

“Foi remarcada porque ele precisava se adaptar às medicações, e por isso foi remarcada o procedimento”, explicou a esposa do apresentador, Renata Domingues de Nóbrega, ao portal LeoDias.

Internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a última sexta-feira (16), Carlos Alberto deu entrada na unidade para investigar uma infecção pelo vírus Coxsackie, após perceber episódios recorrentes de fadiga e indisposição nos últimos meses.

Carlos Alberto de Nóbrega

Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
Mulher de Carlos Alberto de Nóbrega posta foto do marido de sunga por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega e a filha por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega e Silvio Santos por Reprodução/SBT
Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução
Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta de hospital por Arquivo Pessoal
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Carlos Alberto de Nóbrega por Reprodução

Ainda de acordo com Renata, o estado de saúde do humorista é estável. À CNN Brasil, ela explicou que exames confirmaram uma infecção aguda recente pelo vírus Coxsackie do tipo B, ainda ativo, que pode atingir o tecido muscular e se alojar no coração.

A infecção evoluiu para um quadro de miocardite pós-viral – uma inflamação no músculo cardíaco –, complicação que, somada ao histórico de saúde do comunicador, indicou a necessidade da intervenção cirúrgica. Antes da decisão pelo procedimento, o apresentador permaneceu em acompanhamento na unidade semi-intensiva, consciente, orientado e sem registros de complicações graves.

Sobre o vírus Coxsackie

Membro da família dos enterovírus, o Coxsackie costuma causar infecções leves acompanhadas de febre e mal-estar, além de quadros como a síndrome mão-pé-boca. Em situações mais raras e graves, a infecção pode comprometer órgãos como o coração.

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Tags:

Saúde Carlos Alberto de Nóbrega

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