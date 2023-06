Internado há 10 dias, Sidney Magal tem alta médica após pico de pressão

Após 10 dias internado, o cantor Sidney Magal, de 72 anos, teve alta do Hospital do Coração (HCor), na Zona Sul de São Paulo, nesta terça-feira (6). O artista precisou ficar na unidade hospitalar após um "pequeno sangramento espontâneo agudo no cérebro", conforme o boletim médico.



Ele passou mal durante um show em São José dos Campos, com uma crise hipertensão arterial. De acordo com a assessoria do hospital, a alta do cantor se deu após o bom estado de saúde após os dias internado.