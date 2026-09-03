Internautas apontam favorecimento no MasterChef e se revoltam com a Band

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MetrópoIes
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:31
Internautas estão revoltados com o último episódio do MasterChef Amadores, transmitido na Band nessa terça-feira (1º/9). Isso porque os fãs do reality show apontam que a emissora favoreceu a participante Carla Araújo, um dos nomes mais polêmicos desta edição.
Participantes do MasterChef Brasil 2026
Carla perdeu o duelo contra Maria Eduarda, que fez um cannoli salgado mais gostoso, na opinião dos chefs. A participante não gostou da decisão, alegando que teve um prato elogiado pelos jurados.