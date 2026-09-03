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Internautas apontam favorecimento no MasterChef e se revoltam com a Band

O episódio dessa terça-feira (1º/9) do MasterChef Amadores gerou revolta em internautas, que apontam que o programa favoreceu Carla

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:31

Carla, do Masterchef
Carla, do Masterchef Crédito: Reprodução

Internautas estão revoltados com o último episódio do MasterChef Amadores, transmitido na Band nessa terça-feira (1º/9). Isso porque os fãs do reality show apontam que a emissora favoreceu a participante Carla Araújo, um dos nomes mais polêmicos desta edição.

Participantes do MasterChef Brasil 2026

Matheus por Divulgação
Carla por Divulgação
Aline por Divulgação
Everaldo por Divulgação
Gabriela por Divulgação
Giovanni por Divulgação
Jesuino por Divulgação
Jéssica por Divulgação
Júlia por Divulgação
Larissa por Divulgação
Maria por Divulgação
Marcelo por Divulgação
Maria Eduarda por Divulgação
Nuri por Divulgação
Patric por Divulgação
Taís por Divulgação
Rodrigo por Divulgação
Reinaldo por Divulgação
1 de 18
Matheus por Divulgação

Carla perdeu o duelo contra Maria Eduarda, que fez um cannoli salgado mais gostoso, na opinião dos chefs. A participante não gostou da decisão, alegando que teve um prato elogiado pelos jurados.

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Leia a reportagem completa no Metrópoles,parceiro do Correio24Horas.

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