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Internautas apontam favorecimento no MasterChef e se revoltam com a Band

O episódio dessa terça-feira (1º/9) do MasterChef Amadores gerou revolta em internautas, que apontam que o programa favoreceu Carla

MetrópoIes

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 14:31

Carla, do Masterchef Crédito: Reprodução

Internautas estão revoltados com o último episódio do MasterChef Amadores, transmitido na Band nessa terça-feira (1º/9). Isso porque os fãs do reality show apontam que a emissora favoreceu a participante Carla Araújo, um dos nomes mais polêmicos desta edição.

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