RECEITA

Iogurte natural cremoso: aprenda a fazer em casa e veja como usar o ingrediente em diferentes receitas

Com apenas dois ingredientes, o preparo rende mais de um litro, garantindo uma textura cremosa que se adapta a pratos doces e salgados

Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05:00

Iogurte natural Crédito: DONOT6_STUDIO | Shutterstock

O iogurte natural é um dos laticínios mais versáteis da culinária. Por apresentar um sabor neutro, ele serve como base para pratos doces, acompanhado de frutas, bolos, panquecas, mel e adoçantes em geral, ou salgados, integrando molhos de saladas, carnes e diversos outros acompanhamentos.

O preparo pode ser feito em casa, utilizando apenas uma isca (um pote de iogurte natural) e leite integral. Apesar de precisar do laticínio industrializado para produzir mais, a receita rende mais de um litro a partir de apenas 170 g do alimento comprado no mercado.

A textura final é cremosa, garante bom rendimento e não perde em nada para a versão industrializada. Esse iogurte pode ser aproveitada no café da manhã, almoço, lanche ou jantar, bastando planejar o preparo com antecedência.

Confira a receita a seguir.

Formas de utilizar iogurte natural no seu dia a dia 1 de 5

Ingredientes

1 litro de leite integral tipo A;

1 pote de iogurte natural sem açúcar (170 g).

Modo de preparo

Para começar, organize os ingredientes, higienize e esterilize todos os recipientes e utensílios de vidro que serão utilizados. Aqueça o forno a 240 ºC por 15 minutos, desligue em seguida e mantenha a porta fechada para reter o calor interno.

Em uma panela média em fogo baixo, coloque o leite e mexa continuamente por cerca de 15 minutos para evitar a formação de nata, até surgir uma leve espuma na superfície, evitando que o líquido ferva. Caso utilize um termômetro culinário, verifique se a temperatura atingiu 90 ºC.

Na sequência, transfira o leite para um recipiente de vidro, cerâmica ou ferro, pois esses materiais preservam melhor o calor necessário para a multiplicação dos lactobacilos.

Deixe o leite amornar, misturando de tempos em tempos. Para conferir o ponto sem termômetro, mergulhe o dedo indicador na mistura: você deve conseguir mantê-lo submerso por 10 segundos sem se queimar. Se estiver usando o termômetro, a marcação ideal deve ser 45 ºC.

Em uma tigela pequena, misture bem o iogurte natural com uma concha do leite morno até dissolver completamente, etapa fundamental para a ambientação dos ingredientes. Em seguida, despeje essa mistura de iogurte no restante do leite, mexendo com delicadeza.

Tampe o recipiente com filme plástico e envolva-o cuidadosamente em um pano grosso ou cobertor para reter a temperatura. Coloque o recipiente embrulhado no forno desligado (previamente aquecido) e deixe fermentar por um período de 8 a 12 horas, a depender da temperatura ambiente.

Após o processo de fermentação, leve o iogurte à geladeira por no mínimo 2 horas para que ele tome firmeza.