TECNOLOGIA

iPhone 18 Pro Max vs iPhone 17 Pro Max: veja as principais mudanças na câmera, bateria e desempenho do novo celular

Novo modelo mantém tela e megapixels, mas ganha câmera com abertura variável e outros avanços importantes



Henrique Moraes

Agência Correio

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 17:04

Novo iPhone 18 Pro Max mantém a tela de 6,9 polegadas, mas aposta em avanços na câmera e no desempenho Crédito: Reprodução: iPlace

À primeira vista, o iPhone 18 Pro Max pode parecer uma atualização discreta em relação ao antecessor. A tela continua com 6,9 polegadas e o conjunto de câmeras mantém a resolução de 48 megapixels.

Mas é justamente nos detalhes que a nova geração apresenta suas principais diferenças. A Apple concentrou boa parte das mudanças em componentes internos, fotografia, desempenho, refrigeração e bateria.

Iphone 18 1 de 4

Para quem tem um iPhone 17 Pro Max ou está pensando em comprar o novo modelo, entender essas alterações ajuda a saber se a atualização realmente faz sentido.

O que muda do iPhone 17 Pro Max para o 18 Pro Max?

A comparação entre os dois modelos mostra uma estratégia de evolução sem grandes mudanças no visual ou nas especificações mais conhecidas.

Entre os pontos que permanecem estão:

Tela de 6,9 polegadas;

Sistema traseiro com três câmeras de 48 megapixels;

Câmera frontal de 18 megapixels;

Proposta de aparelho voltada para desempenho e fotografia.

Câmera principal ganha abertura variável

A maior novidade do iPhone 18 Pro Max está na câmera principal de 48 megapixels.

Na prática, isso significa que o usuário passa a ter mais controle sobre a quantidade de luz que entra na câmera e sobre a aparência final da fotografia.

A abertura de ƒ/1.48 é especialmente importante para situações de pouca iluminação. Segundo a Apple, essa configuração oferece cerca de 50% mais desempenho em baixa luz.

Mais controle sobre o foco e a profundidade

Com aberturas menores, como ƒ/2.8 e ƒ/4.0, o iPhone 18 Pro Max consegue trabalhar com uma profundidade de campo maior. Assim, mais elementos da cena podem permanecer em foco.

Esse recurso pode fazer diferença em fotos de paisagens, grupos de pessoas e situações nas quais o usuário deseja preservar detalhes tanto do primeiro plano quanto do fundo.

Câmera principal é um dos principais destaques do iPhone 18 Pro Max em comparação com a geração anterior Crédito: Reprodução: Macworld

Já a abertura mais ampla favorece fotografias em ambientes escuros e pode ajudar a criar um desfoque mais pronunciado em determinadas situações.

Desempenho também está entre as mudanças

Embora a câmera seja o destaque mais evidente, a evolução do iPhone 18 Pro Max não fica restrita à fotografia.

A Apple também concentrou mudanças em componentes internos, com melhorias relacionadas ao desempenho e ao sistema de refrigeração.

Esse tipo de atualização pode ser pouco perceptível durante tarefas simples, como navegar pelas redes sociais ou trocar mensagens. A diferença tende a aparecer com maior intensidade em atividades que exigem mais do aparelho.

Jogos, edição de fotos e vídeos e outras tarefas pesadas são exemplos de situações nas quais desempenho e gerenciamento térmico podem ter maior impacto na experiência.

Bateria e o design

Embora a capacidade e o comportamento possam variar de acordo com o uso, mudanças internas fazem parte da estratégia da empresa para aprimorar a experiência oferecida pelo aparelho.

Para quem utiliza o smartphone durante muitas horas, esse aspecto pode ser tão relevante quanto uma nova câmera ou um ganho de desempenho.

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A permanência da tela de 6,9 polegadas mostra que a Apple preferiu preservar uma característica já consolidada na linha Pro Max.