Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iran Ângelo revela motivo de afastamento de sobrinho e nega relação com reaproximação da irmã de Hulk

Empresária rebate versão de Yugnir e afirma que rompimento aconteceu por outros motivos: “Ele sabe a razão”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:53

Iran Ângelo esclarece afastamento do sobrinho e nega relação com a irmã de Hulk
Iran Ângelo esclarece afastamento do sobrinho e nega relação com a irmã de Hulk Crédito: Reprodução

Iran Ângelo decidiu se manifestar sobre o rompimento com o sobrinho Yugnir e negou que tenha cortado relações com ele por causa da reaproximação do influenciador com Camila Souza, irmã de Iran e atual mulher de Hulk. A empresária afirmou que o afastamento entre os dois aconteceu por uma questão diferente e que Yugnir sabe exatamente o motivo.

“Nosso rompimento aconteceu há algum tempo, por motivos não relacionados a questões familiares”, declarou Iran ao Extra. Segundo ela, a relação já estava estremecida desde o ano passado.

A manifestação veio depois de Yugnir afirmar que havia sido bloqueado pela tia após contar à família que havia retomado o contato com Camila e com Hulk. O influenciador disse ainda estar triste com a situação e reforçou o carinho que sente por Iran. “Eu nunca impedi ninguém da família de se relacionar com a irmã de Yugnir, imagine fazer isso com ele, que é irmão”, rebateu a empresária.

Iran Ângelo

Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram
1 de 16
Iran Ângelo por Reprodução/Instagram

De acordo com informações publicadas pelo Extra, o afastamento teria ocorrido após problemas relacionados à administração de um negócio de Iran em Cabedelo, na Paraíba. Yugnir atuava como uma espécie de braço direito da tia na gestão da casa noturna, embora seu nome não aparecesse formalmente no quadro societário.

Uma fonte ligada à família afirmou ao jornal que o empreendimento teria enfrentado um rombo atribuído a terceiros e que, depois disso, Iran teria mudado a maneira como ajudava financeiramente o sobrinho.

Leia mais

Marina Lima critica declaração de Paula Burlamaqui sobre envelhecimento: ‘Nunca ouvi tanta tolice’

Ator baiano recebe cachê de R$ 90 mil para aparição no Rock in Rio; veja outros cachês

Look de R$ 120 mil, clube exclusivo e champanhe de R$ 5 mil: como Beyoncé celebrou 45 anos em Londres

'Quem Ama Cuida': César compra documentos que podem inocentar Adriana, mas está atrás de outro segredo

'Quem Ama Cuida': Ademir é condenado por assédio, agride o próprio filho e acaba preso

A empresária, porém, não quis comentar as acusações sobre a administração da empresa e reforçou apenas que o rompimento não teve relação com a reaproximação familiar.

Yugnir e Camila voltaram a se falar

A reconciliação entre os irmãos aconteceu recentemente. No dia 5 de setembro, aniversário de Camila, Yugnir a parabenizou e enviou uma cesta de café da manhã.

A médica também tornou pública a reaproximação ao fazer uma homenagem ao irmão nas redes sociais. “Irmão é parte da nossa história, origem, de quem somos”, escreveu.

Yugnir respondeu à publicação declarando seu carinho pela irmã: “Fico feliz de poder te desejar isso de perto. Te amo, irmã!”.

O reencontro acontece anos depois de uma ruptura familiar ocorrida em meio à separação de Hulk e Iran Ângelo, em 2019. Na época, Yugnir permaneceu ao lado da tia. Agora, a nova aproximação com Camila acabou colocando novamente a família sob os holofotes.

Leia mais

Imagem - Ana Castela visita família em cidade na fronteira e deixa escapar detalhe imprudente durante viagem

Ana Castela visita família em cidade na fronteira e deixa escapar detalhe imprudente durante viagem

Imagem - 'São herdeiros': nora de Gilberto Gil revela por que não cobra os filhos sobre o futuro: 'Podem fazer o que quiserem'

'São herdeiros': nora de Gilberto Gil revela por que não cobra os filhos sobre o futuro: 'Podem fazer o que quiserem'

Imagem - Neymar tentou comprar mansão mais cara do Brasil, mas perdeu negócio que agora vira projeto de R$ 360 milhões

Neymar tentou comprar mansão mais cara do Brasil, mas perdeu negócio que agora vira projeto de R$ 360 milhões

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Aprenda a fazer palha italiana clássica com apenas 5 ingredientes

Aprenda a fazer palha italiana clássica com apenas 5 ingredientes
Imagem - 'Quem Ama Cuida': Adriana desconfia de Suely e a encurrala antes de julgamento de Ademir

'Quem Ama Cuida': Adriana desconfia de Suely e a encurrala antes de julgamento de Ademir