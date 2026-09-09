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Iran Ângelo revela motivo de afastamento de sobrinho e nega relação com reaproximação da irmã de Hulk

Empresária rebate versão de Yugnir e afirma que rompimento aconteceu por outros motivos: “Ele sabe a razão”

Heider Sacramento

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 16:53

Iran Ângelo esclarece afastamento do sobrinho e nega relação com a irmã de Hulk Crédito: Reprodução

Iran Ângelo decidiu se manifestar sobre o rompimento com o sobrinho Yugnir e negou que tenha cortado relações com ele por causa da reaproximação do influenciador com Camila Souza, irmã de Iran e atual mulher de Hulk. A empresária afirmou que o afastamento entre os dois aconteceu por uma questão diferente e que Yugnir sabe exatamente o motivo.

“Nosso rompimento aconteceu há algum tempo, por motivos não relacionados a questões familiares”, declarou Iran ao Extra. Segundo ela, a relação já estava estremecida desde o ano passado.

A manifestação veio depois de Yugnir afirmar que havia sido bloqueado pela tia após contar à família que havia retomado o contato com Camila e com Hulk. O influenciador disse ainda estar triste com a situação e reforçou o carinho que sente por Iran. “Eu nunca impedi ninguém da família de se relacionar com a irmã de Yugnir, imagine fazer isso com ele, que é irmão”, rebateu a empresária.

Iran Ângelo 1 de 16

De acordo com informações publicadas pelo Extra, o afastamento teria ocorrido após problemas relacionados à administração de um negócio de Iran em Cabedelo, na Paraíba. Yugnir atuava como uma espécie de braço direito da tia na gestão da casa noturna, embora seu nome não aparecesse formalmente no quadro societário.

Uma fonte ligada à família afirmou ao jornal que o empreendimento teria enfrentado um rombo atribuído a terceiros e que, depois disso, Iran teria mudado a maneira como ajudava financeiramente o sobrinho.

A empresária, porém, não quis comentar as acusações sobre a administração da empresa e reforçou apenas que o rompimento não teve relação com a reaproximação familiar.

Yugnir e Camila voltaram a se falar

A reconciliação entre os irmãos aconteceu recentemente. No dia 5 de setembro, aniversário de Camila, Yugnir a parabenizou e enviou uma cesta de café da manhã.

A médica também tornou pública a reaproximação ao fazer uma homenagem ao irmão nas redes sociais. “Irmão é parte da nossa história, origem, de quem somos”, escreveu.

Yugnir respondeu à publicação declarando seu carinho pela irmã: “Fico feliz de poder te desejar isso de perto. Te amo, irmã!”.