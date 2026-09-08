VÃO VOLTAR?

Iran Malfitano faz publicação enigmática após término com Bárbara Borges: 'Nada como um dia após o outro...'

Ator compartilhou reflexão sobre mudanças na vida dias após atriz confirmar que os dois estão separados há cerca de dois meses

Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 15:15

Bárbara Borges e Iran Malfitano Crédito: Reprodução/Instagram

Iran Malfitano, de 44 anos, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar uma reflexão poucos dias após Bárbara Borges, de 47, anunciar o fim do relacionamento dos dois. Sem mencionar diretamente a ex-companheira ou a separação, o ator publicou uma foto em preto e branco acompanhada de uma mensagem sobre as mudanças da vida.

"Por que a vida não é um destino fixo, é fluida, fluxo, é caminho, e o caminho muda o tempo todo. Quando achamos que temos as respostas vem a vida e muda as perguntas…", escreveu Iran. Ele ainda acrescentou a hashtag "nada como um dia após o outro".

Bárbara Borges anunciou fim do relacionamento com Iran Malfitano 1 de 10

A publicação rapidamente foi relacionada pelos seguidores ao fim do namoro. Alguns internautas chegaram a demonstrar esperança de que Iran e Bárbara possam retomar o relacionamento.

"Ele não tirou as fotos dela ainda do perfil", observou uma seguidora. "Vocês vão voltar!!!", escreveu outra. Uma terceira pediu cautela diante das especulações: "Sem julgamentos meu povo, não sabemos o que aconteceu e mesmo se soubéssemos isso é algo deles. Só podemos desejar o melhor para os dois".

Bárbara Borges anunciou no sábado (5) que os dois não estavam mais juntos. Segundo a atriz, eles já não moravam na mesma casa e a separação havia ocorrido cerca de dois meses antes de o término ser comunicado publicamente.

No comunicado, Bárbara explicou que decidiu falar sobre o assunto em consideração às pessoas que acompanharam o relacionamento desde o início. Os dois começaram a namorar depois da participação em "A Fazenda" e receberam forte torcida do público.

A atriz também revelou que a decisão foi difícil e mencionou problemas que se repetiram ao longo da relação. "Como casal tivemos problemas recorrentes que foram ruindo nosso relacionamento", afirmou. Apesar disso, ressaltou que ela e Iran são amigos há mais de 20 anos e que, de sua parte, esse vínculo continuará.