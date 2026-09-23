Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Iris Abravanel confirma volta das novelas do SBT e revela aposta da emissora para 2027

Autora afirmou que dramaturgia será retomada com produções infantojuvenis, mas histórias serão pensadas para conquistar crianças, pais e avós

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:54

SBT
SBT Crédito: Divulgação

Iris Abravanel confirmou que o SBT voltará a investir em dramaturgia e revelou qual será o foco das próximas novelas da emissora. A autora afirmou que os novos projetos serão direcionados principalmente ao público infantojuvenil, mantendo a tradição de histórias familiares que marcou as produções do canal nos últimos anos.

A declaração foi dada durante o Prêmio Jovem Brasileiro, realizado na noite de terça-feira (22). Questionada sobre a reativação do departamento de dramaturgia no próximo ano, Iris explicou que, apesar do foco nas crianças e adolescentes, a intenção é produzir novelas capazes de reunir diferentes gerações diante da televisão.

10 anos depois: veja como estão 7 atrizes que brilharam em Chiquititas

Segunda versão de Chiquititas foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015 por Reprodução
A protagonista da nova geração de Chiquititas se tornou um dos rostos mais conhecidos de sua geração. Após o sucesso no SBT, Giovanna Grigio foi para a Globo, onde viveu Gerusa em Êta Mundo Bom! (2016) e Samantha em Malhação: Viva a Diferença (2017), papel que reprisou na série As Five (2020) por Reprodução
Aos 27 anos, Giovanna expandiu sua carreira internacional, estrelando a nova versão mexicana de Rebelde (2022) e participando de produções como Perdida (2023) e Maníaco do Parque (2024) por Reprodução (Instagram/SBT)
Intérprete da carismática Pata, Júlia Olliver também se destacou como modelo e cantora por Reprodução
Aos 22 anos, é hoje influenciadora digital e estudante de nutrição, com mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram. Lá, compartilha sua rotina fitness, de treinos e alimentação saudável por Reprodução (Instagram/SBT)
Raissa Chaddad estreou na TV como a rebelde Bia. Após a novela, venceu o reality Dance se Puder (2016) e integrou o elenco de As Aventuras de Poliana (2018). Mais recentemente, apresentou o especial Geração Chiquititas (2024) no SBT por Reprodução (Instagram/SBT)
Com 23 anos, ela se dedica ao cinema e às redes sociais, onde mantém contato direto com os fãs da novela por Reprodução
Antes de viver Cris, Cinthia Cruz já havia feito uma ponta em Carrossel por Reprodução
Hoje, com 25 anos, apresenta o programa culinário Cozinhando Ideias no canal TV ZYN, do YouTube, e é uma das ex-Chiquititas mais ativas nas redes sociais, somando milhões de seguidores por Reprodução (Instagram/SBT)
A doce Vivi marcou a estreia de Lívia Inhudes na televisão. Depois de Chiquititas, ela esteve em O Rico e o Lázaro (2017), na Record, e em Salve-se Quem Puder (2020), na Globo por Reprodução
Atualmente com 24 anos, a atriz se divide entre o cinema e a criação de conteúdo digital, mantendo uma base fiel de fãs nas redes por Reprodução (Instagram/SBT)
Antes de Chiquititas, Giulia Garcia havia participado de Cordel Encantado (2011). Após viver Ana, a sonhadora da turma, participou de realities como Canta Comigo Teen e recentemente filmou uma produção lançada no fim de 2024 por Reprodução
Com 22 anos, segue ativa nas redes sociais, onde compartilha seu dia a dia e projetos profissionais por Reprodução
Revelada como Maria, Sophia Valverde construiu uma sólida carreira no SBT. Após Chiquititas, estrelou Cúmplices de um Resgate (2015) e foi protagonista de As Aventuras de Poliana (2018) e Poliana Moça (2022) por Reprodução
Aos 19 anos, ela se prepara para estrear novos filmes e recentemente anunciou o noivado com o produtor Pietro Krauss por Reprodução
1 de 15
Segunda versão de Chiquititas foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015 por Reprodução

“É infantojuvenil, é uma mistura, sabe? Porque as avós e as mães assistem junto com as crianças, e eu acho que é para o público todo”, explicou.

Segundo a autora, histórias de família e situações do cotidiano continuarão sendo elementos importantes das futuras produções. “Então, é emocionante. São histórias de família, são histórias do cotidiano, como sempre. Eu acho que é para toda a família. Eu tenho que dosar, dividir um pouquinho, agradar um pouquinho cada uma”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Dia do Sorvete: 5 receitas fáceis, rápidas e super cremosas para fazer em casa

Dia do Sorvete: 5 receitas fáceis, rápidas e super cremosas para fazer em casa

Imagem - Paolla Oliveira volta ao Carnaval do Rio como rainha de bateria de nova escola de samba: 'Não estava nos meus planos'

Paolla Oliveira volta ao Carnaval do Rio como rainha de bateria de nova escola de samba: 'Não estava nos meus planos'

Imagem - Dia dos Filhos (23 de setembro): 100 mensagens para enviar no WhatsApp para filhos, filhos de consideração e afilhados

Dia dos Filhos (23 de setembro): 100 mensagens para enviar no WhatsApp para filhos, filhos de consideração e afilhados

Novelas continuam fazendo sucesso

Durante a entrevista, Iris também comentou a longevidade das novelas produzidas pelo SBT. Segundo ela, títulos antigos continuam encontrando público por meio das plataformas de streaming. “Verdade, muito. Até hoje ainda faz sucesso. Então, faz muito sucesso mesmo”, declarou.

A autora também destacou a importância de produções voltadas aos jovens abrirem espaço para novos atores e profissionais. Para Iris, premiações que reconhecem esses talentos ajudam a estimular uma nova geração. “Eu acho que é muito importante, principalmente para os jovens, ver que, com tanta coisa acontecendo no mundo, esses jovens estão recebendo prêmios, sendo aplaudidos, indo para a frente e conquistando esse público”, disse.

A retomada mantém a aposta do SBT em uma faixa de público explorada pela emissora em produções como “Carrossel”, “Chiquititas”, “Cúmplices de um Resgate”, “As Aventuras de Poliana” e “A Caverna Encantada”.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira

Rick chamava Zezé Di Camargo de padrinho e recebeu ajuda financeira do cantor no início da carreira
Imagem - Áudio da produção vaza ao vivo durante o Mais Você: 'Adora uma palhaçada'; saiba qual foi a reação de Ana Maria Braga

Áudio da produção vaza ao vivo durante o Mais Você: 'Adora uma palhaçada'; saiba qual foi a reação de Ana Maria Braga