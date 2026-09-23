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Iris Abravanel confirma volta das novelas do SBT e revela aposta da emissora para 2027

Autora afirmou que dramaturgia será retomada com produções infantojuvenis, mas histórias serão pensadas para conquistar crianças, pais e avós

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 13:54

SBT Crédito: Divulgação

Iris Abravanel confirmou que o SBT voltará a investir em dramaturgia e revelou qual será o foco das próximas novelas da emissora. A autora afirmou que os novos projetos serão direcionados principalmente ao público infantojuvenil, mantendo a tradição de histórias familiares que marcou as produções do canal nos últimos anos.

A declaração foi dada durante o Prêmio Jovem Brasileiro, realizado na noite de terça-feira (22). Questionada sobre a reativação do departamento de dramaturgia no próximo ano, Iris explicou que, apesar do foco nas crianças e adolescentes, a intenção é produzir novelas capazes de reunir diferentes gerações diante da televisão.

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“É infantojuvenil, é uma mistura, sabe? Porque as avós e as mães assistem junto com as crianças, e eu acho que é para o público todo”, explicou.

Segundo a autora, histórias de família e situações do cotidiano continuarão sendo elementos importantes das futuras produções. “Então, é emocionante. São histórias de família, são histórias do cotidiano, como sempre. Eu acho que é para toda a família. Eu tenho que dosar, dividir um pouquinho, agradar um pouquinho cada uma”, afirmou.

Novelas continuam fazendo sucesso

Durante a entrevista, Iris também comentou a longevidade das novelas produzidas pelo SBT. Segundo ela, títulos antigos continuam encontrando público por meio das plataformas de streaming. “Verdade, muito. Até hoje ainda faz sucesso. Então, faz muito sucesso mesmo”, declarou.

A autora também destacou a importância de produções voltadas aos jovens abrirem espaço para novos atores e profissionais. Para Iris, premiações que reconhecem esses talentos ajudam a estimular uma nova geração. “Eu acho que é muito importante, principalmente para os jovens, ver que, com tanta coisa acontecendo no mundo, esses jovens estão recebendo prêmios, sendo aplaudidos, indo para a frente e conquistando esse público”, disse.