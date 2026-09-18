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Irmã de Bruna Marquezine se arruma para primeiro trabalho em evento de moda e confessa: 'Estou meio envergonhada'

Luana Marquezine compartilhou com os seguidores os bastidores de sua preparação antes do compromisso profissional em São Paulo, marcando uma nova fase voltada à carreira artística

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 17:42

Bruna e Luana Marquezine se arrumam juntas para evento em São Paulo
Bruna e Luana Marquezine se arrumaram juntas para evento em São Paulo Crédito: Reprodução/Instagram

De roupão e com a maquiagem pronta, Luana Marquezine apareceu nas redes sociais nesta sexta-feira (18) se arrumando ao lado da irmã, Bruna Marquezine, para um evento de moda. A influenciadora admitiu a timidez por ser a primeira vez que conversava diretamente com o público em vídeo, mas celebrou com empolgação o seu primeiro trabalho.

"Oi, gente, estou meio envergonhada de estar falando aqui com vocês. É a primeira vez que eu venho falar abertamente aqui no meu Instagram. Estou muito animada, quero compartilhar com vocês o evento que eu estou indo hoje. Meu primeiro trabalho. Estou muito feliz, me arrumando com vocês e com a minha irmã", declarou Luana.

Durante a gravação, Bruna também apareceu de roupão e as duas interagiram brevemente às gargalhadas.

Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine

Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia e Bruna Marquezine com a mãe, Neide por Reprodução/Instagram
Luana Maia e Bruna Marquezine com a mãe, Neide por Reprodução/Instagram
Luana Maia e Bruna Marquezine com a mãe, Neide por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Marquezine com a mãe, Neide por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia e Bruna Marquezine com a mãe, Neide por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
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Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram
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Luana Maia adotou o sobrenome Marquezine por Reprodução/Instagram

O compromisso foi o lançamento da Camiseta Brasil, promovido pela marca Hering no Mat Lab, em São Paulo. A ocasião reuniu diversos famosos, entre eles Mônica Martelli, Péricles e Duda Santos, com quem as irmãs posaram.

Recentemente, a caçula da família adotou o sobrenome artístico, mudando de Luana Maia para Luana Marquezine. O movimento faz parte de sua transição para investir na própria carreira, sendo hoje agenciada pela Agência Coolab.

Na infância, Luana atuou na primeira fase da novela “Em Família” (2014), na TV Globo.

Com 125 mil seguidores, ela mantinha uma presença discreta na web. Suas publicações costumam destacar roteiros culturais, como idas ao teatro e a exposições, além de viagens e produções de moda. Recentemente, ela realizou o primeiro ensaio fotográfico profissional e celebrou o resultado ao publicar os registros nas redes sociais.

Atualmente, Luana namora o ator Lucca Picon.

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Bruna Marquezine Luana Marquezine

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