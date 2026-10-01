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Irmã de Bruno Gagliasso lamenta morte do pai: ‘Você está em todos os lugares’

Paula Assumpção é médica e irmã por parte de pai de Bruno Gagliasso

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 16:43

Paula Assumpção e Bruno Gagliasso são irmãos por parte de pai
Paula Assumpção e Bruno Gagliasso são irmãos por parte de pai Crédito: Reprodução | Instagram

Paula Assumpção, irmã caçula de Bruno Gagliasso, usou as redes sociais nesta quinta-feira (1ª) para abrir o coração sobre a morte do pai, Paulo César Marques, de 79 anos.

“Não está sendo fácil, mas estou tentando ser forte, papai. Você está em todos os lugares. Eu vejo você em mim, vejo você no meu irmão, vejo você na natureza e nos animais que tanto amou. Vejo você em cada uma das pessoas que vêm falar comigo e contar uma memória boa", escreveu a médica de 29 anos.

Bruno Gagliasso e Paulo César Pereira

Bruno Gagliasso e o pai por Reprodução | Redes Sociais
Bruno Gagliasso e o pai por Reprodução | Redes Sociais
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Bruno Gagliasso e o pai por Reprodução | Redes Sociais

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Nos comentários, Bruno fez questão de deixar uma mensagem carinhosa. “Te amo, irmã”, escreveu o irmão de Paula por parte de pai.

Paula tem um perfil discreto e mantém uma boa relação com o ator, inclusive já declarou seu amor pelos sobrinhos, Títi, Bless e Zyan.

O irmão de Bruno por parte de mãe, Thiago Gagliasso, de 37 anos, já teve atritos com Bruno, seu irmão por parte de mãe, por causa de divergências políticas, e ainda lamentou a morte do pai, a quem se refere carinhosamente como “tio Paulo”. Nas redes sociais, ele contou que esteve no velório. Na ocasião, ele teve a oportunidade de dar um abraço no irmão.

Tags:

Bruno Gagliasso Bruno Gagliasso E Paulo César Pereira

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