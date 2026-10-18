TRAGÉDIA FAMILIAR

Irmã de homem morto por filho de Gisele Nascimento acusa cantora de 'semear discórdia'

Deborah William criticou a ex-cunhada após a morte de Thiago de Mattos Teixeira, baleado pelo sobrinho durante uma briga familiar no Rio de Janeiro

Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 23:20

Deborah William é pastora evangélica e cantora Crédito: Reprodução

A cantora gospel Deborah William se pronunciou nas redes sociais após a morte do irmão, Thiago de Mattos Teixeira, baleado no sábado (17), na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ela fez duras críticas à ex-cunhada, Gisele Nascimento, mãe de Israel Nascimento Teixeira, de 21 anos, apontado como autor dos disparos.

Em uma publicação, Deborah questionou o motivo de Gisele ter ido à residência da família e afirmou que não deseja mais manter contato com a artista. “Definitivamente ela veio aqui hoje, no nosso santo canto, pra semear a discórdia e trazer a desgraça pra nossa família! Fique longe de nós! Não queremos você aqui!”, escreveu.

Gisele Nascimento é estrela da música gospel 1 de 11

Deborah também lamentou a perda do irmão e mencionou o sofrimento da mãe e dos demais familiares que presenciaram a situação. Ao comentar os disparos, afirmou que o sobrinho estava “perturbado” no momento em que atirou contra Thiago.

A cantora ainda declarou que, para ela, o vínculo familiar com Gisele terminou após a separação da artista e de Rogério Gentil, irmão de Thiago e pai de Israel. “Ninguém aqui é mais família dela! Ela escolheu isso quando largou meu irmão”, afirmou.

Apesar das críticas, Deborah ressaltou que continua amando os sobrinhos, mas disse que isso não significa que precise manter uma relação com a ex-cunhada.

Defesa de Gisele Nascimento alega legítima defesa

Thiago de Mattos Teixeira morreu após ser atingido por disparos durante um desentendimento familiar. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Oeste D'Or, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o advogado Max da Costa, responsável pela defesa de Gisele Nascimento, a cantora havia ido à casa de familiares do ex-marido para buscar os filhos quando teria sido agredida por Thiago. A defesa afirma que Israel presenciou a agressão e atirou contra o tio para proteger a mãe. A alegação de legítima defesa ainda é investigada pela polícia.

Isabela Nascimento, filha de Gisele e irmã de Israel, também se manifestou nas redes sociais. Ela afirmou que testemunhou a discussão e defendeu a atitude do irmão. Ana Rocha, sobrinha e assessora da cantora, relatou que se machucou ao tentar separar a briga.

Gisele Nascimento foi casada por mais de duas décadas com o pastor Rogério Gentil, irmão da vítima. O casal anunciou a separação em junho de 2025. Atualmente, a artista é casada com Allan Oliveira, vereador de Seropédica.