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Irmã de João Rebello desabafa após absolvição de acusado de matar ator na Bahia: 'Saudade é infinita'

Maria Carol Rebello lamentou a falta de respostas sobre o assassinato do irmão, morto a tiros em Trancoso, em outubro de 2024

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:06

João Rebello.
João Rebello. Crédito: Reprodução

A atriz Maria Carol Rebello, irmã do ex-ator mirim João Rebello, se manifestou após a absolvição de Felipe Souza Bruno, acusado de envolvimento no assassinato do artista. O julgamento aconteceu na terça-feira (13), em Porto Seguro, no sul da Bahia, e provocou um desabafo da família, que ainda busca respostas sobre as circunstâncias do crime.

Nas redes sociais, Maria Carol agradeceu as mensagens de apoio e falou sobre o sofrimento enfrentado desde a morte do irmão, ocorrida há quase dois anos. “Estamos bem, gente. Obrigada pelas mensagens. Estamos cansadas emocionalmente e a saudade é infinita. Nada vai trazer meu irmão de volta!”, escreveu.

João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo

João Rebello em três momentos da carreira: nas novelas Bebê a Bordo, Vamp e Deus nos Acuda — Foto: Acervo/TV Globo por João Rebello
João Rebello. por Reprodução
Jorge Fernando, Maria Carol Rebello, Maria Rebello e João Rebello por Reprodução
João Rebello por Reprodução
Maria Rebello e João Rebello Fernandes por Reprodução
Detalhes da despedida a João Rebello Fernandes por Reprodução
João Rebello por Reprodução
Mãe de João Rebello comenta sobre a morte do filho em post nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Maria Rebello e o filho João por Reprodução/Instagram
Ex-ator mirim, João Rebello atuava como DJ em Trancoso por Reprodução
João Rebello (em destaque na foto) com atores da novela Vamp por Reprodução
João Rebello ao lado de Glória Menezes, durante a novela Deus nos Acuda por Reprodução
Ex-ator mirim, João Rebello atuava como DJ em Trancoso por Reprodução/Instagram
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João Rebello em três momentos da carreira: nas novelas Bebê a Bordo, Vamp e Deus nos Acuda — Foto: Acervo/TV Globo por João Rebello

A atriz explicou que a família esperava que o julgamento ajudasse a esclarecer o que aconteceu na noite do assassinato. Segundo ela, desde o início das investigações, a hipótese apresentada era de que João havia sido morto por engano. “Tudo que a gente sempre quis foi entender o que aconteceu e o que levou a esse engano horroroso. A índole do meu irmão nunca foi questionada, desde o início sempre ficou claro que ele foi assassinado por engano”, afirmou.

Maria Carol também questionou a ausência de respostas sobre quem teria ordenado e executado o crime. Apesar da frustração com o desfecho do julgamento, reconheceu que a decisão judicial foi tomada diante da falta de provas concretas. “Mas fica o questionamento do que aconteceu, quem mandou fazer e quem fez essa atrocidade. Era essa a resposta que a gente queria… Não existem provas concretas, e a Justiça decidiu assim!”, declarou.

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João Rebello foi assassinado em 24 de outubro de 2024, quando estava dentro de um carro em Trancoso, distrito de Porto Seguro. O ex-ator mirim foi atingido por disparos de arma de fogo.

As investigações apontaram que João não seria o alvo dos criminosos e teria sido confundido com outra pessoa. A absolvição de Felipe Souza Bruno, quase dois anos depois, mantém sem esclarecimento definitivo a autoria do assassinato.

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