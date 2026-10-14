LEMBRA DELE?

Irmã de João Rebello desabafa após absolvição de acusado de matar ator na Bahia: 'Saudade é infinita'

Maria Carol Rebello lamentou a falta de respostas sobre o assassinato do irmão, morto a tiros em Trancoso, em outubro de 2024

Fernanda Varela

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 15:06

João Rebello. Crédito: Reprodução

A atriz Maria Carol Rebello, irmã do ex-ator mirim João Rebello, se manifestou após a absolvição de Felipe Souza Bruno, acusado de envolvimento no assassinato do artista. O julgamento aconteceu na terça-feira (13), em Porto Seguro, no sul da Bahia, e provocou um desabafo da família, que ainda busca respostas sobre as circunstâncias do crime.

Nas redes sociais, Maria Carol agradeceu as mensagens de apoio e falou sobre o sofrimento enfrentado desde a morte do irmão, ocorrida há quase dois anos. “Estamos bem, gente. Obrigada pelas mensagens. Estamos cansadas emocionalmente e a saudade é infinita. Nada vai trazer meu irmão de volta!”, escreveu.

João Rebello, ex-ator mirim da TV Globo 1 de 13

A atriz explicou que a família esperava que o julgamento ajudasse a esclarecer o que aconteceu na noite do assassinato. Segundo ela, desde o início das investigações, a hipótese apresentada era de que João havia sido morto por engano. “Tudo que a gente sempre quis foi entender o que aconteceu e o que levou a esse engano horroroso. A índole do meu irmão nunca foi questionada, desde o início sempre ficou claro que ele foi assassinado por engano”, afirmou.

Maria Carol também questionou a ausência de respostas sobre quem teria ordenado e executado o crime. Apesar da frustração com o desfecho do julgamento, reconheceu que a decisão judicial foi tomada diante da falta de provas concretas. “Mas fica o questionamento do que aconteceu, quem mandou fazer e quem fez essa atrocidade. Era essa a resposta que a gente queria… Não existem provas concretas, e a Justiça decidiu assim!”, declarou.

João Rebello foi assassinado em 24 de outubro de 2024, quando estava dentro de um carro em Trancoso, distrito de Porto Seguro. O ex-ator mirim foi atingido por disparos de arma de fogo.