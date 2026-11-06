LUTO

Irmã de Lua Blanco revela como sobrinhos lidam com a morte da cantora: ‘Vem lembranças’

Ana Terra Blanco, de 37 anos, usou as redes sociais para abrir o coração sobre o momento de luto

Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:19

Ana Terra relembrou momentos ao lado da irmã Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz e cantora Ana Terra Blanco, de 37 anos, usou as redes sociais para compartilhar como tem lidado com o luto após a perda da irmã, Lua Blanco, que faleceu aos 39 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

Ainda destacou como tem buscado transformar a dor em boas recordações, além de ressaltar como a filha e os sobrinhos têm lidado com a perda.

Ana Terra Blanco e Lua Blanco 1 de 17

“A música mais cantada para a Lua na adolescência dela. ‘Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala para ela que sem ela eu não vivo”, recordou a irmã, citando um hit da década de 1990.

Ana ainda abriu o coração sobre a saudade. “Eu penso que é uma escolha, sabe? Do que pensar. E como direcionar esse pensamento para ela. Se eu vou querer ficar pensando de um modo pesado, né? 'Ai, ela não está mais aqui, que saudade'. Ou se eu escolho pensar: 'Ai, está aqui o meu anjinho, ela está em tudo. Tudo o que eu faço'. Tantas memórias deliciosas para lembrar", disse.

A mãe de Gaia, de 8 anos, relembrou os momentos de Lua com os sobrinhos. “E aí vêm lembranças, né? Da época. Ela foi até São Paulo, que a gente estava morando lá na época. Ela foi, levou meus sobrinhos, Téo, Serena, foi o meu irmão também. E foram momentos tão lindos, todo mundo junto, bagunça, caos, alegria", contou.

Ela ainda revelou a forma como os sobrinhos relembram a tia. "Ela marcou tão forte a vida deles que até hoje: 'Tia Lua, Tia Lua' eles sempre perguntam. Ela tinha um jeito de conquistar, assim, a criançada então, ela brincava muito. Ai, como ela queria ter filho".