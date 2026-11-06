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Irmã de Lua Blanco revela como sobrinhos lidam com a morte da cantora: ‘Vem lembranças’

Ana Terra Blanco, de 37 anos, usou as redes sociais para abrir o coração sobre o momento de luto

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 19:19

Ana Terra relembrou momentos ao lado da irmã
Ana Terra relembrou momentos ao lado da irmã Crédito: Reprodução | Instagram

A atriz e cantora Ana Terra Blanco, de 37 anos, usou as redes sociais para compartilhar como tem lidado com o luto após a perda da irmã, Lua Blanco, que faleceu aos 39 anos, em decorrência de um câncer no intestino.

Ainda destacou como tem buscado transformar a dor em boas recordações, além de ressaltar como a filha e os sobrinhos têm lidado com a perda.

Ana Terra Blanco e Lua Blanco

Ana e Lua são irmãs por Reproduçaõ | Instagram
Ana e Lua são irmãs por Reproduçaõ | Instagram
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Ana e Lua são irmãs por Reproduçaõ | Instagram
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Ana e Lua são irmãs por Reproduçaõ | Instagram

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“A música mais cantada para a Lua na adolescência dela. ‘Lua vai iluminar os pensamentos dela. Fala para ela que sem ela eu não vivo”, recordou a irmã, citando um hit da década de 1990.

Ana ainda abriu o coração sobre a saudade. “Eu penso que é uma escolha, sabe? Do que pensar. E como direcionar esse pensamento para ela. Se eu vou querer ficar pensando de um modo pesado, né? 'Ai, ela não está mais aqui, que saudade'. Ou se eu escolho pensar: 'Ai, está aqui o meu anjinho, ela está em tudo. Tudo o que eu faço'. Tantas memórias deliciosas para lembrar", disse.

A mãe de Gaia, de 8 anos, relembrou os momentos de Lua com os sobrinhos. “E aí vêm lembranças, né? Da época. Ela foi até São Paulo, que a gente estava morando lá na época. Ela foi, levou meus sobrinhos, Téo, Serena, foi o meu irmão também. E foram momentos tão lindos, todo mundo junto, bagunça, caos, alegria", contou.

Ela ainda revelou a forma como os sobrinhos relembram a tia. "Ela marcou tão forte a vida deles que até hoje: 'Tia Lua, Tia Lua' eles sempre perguntam. Ela tinha um jeito de conquistar, assim, a criançada então, ela brincava muito. Ai, como ela queria ter filho".

Na legenda da publicação, Ana destacou como gosta de relembrar os momentos juntas. "Contar histórias da Lua. Lembrar todos os momentos que vivi com ela aquece meu coração. Tia Lua eterna. Minha 'cumade'. Minha Irmã. Meu Amor. Lua Eterna em nós".

Tags:

lua Blanco ana Terra Blanco

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