Irmã de Shawn Mendes abre álbum de fotos no Brasil ao lado de Bruna Marquezine; veja registros

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Felipe Sena
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 23:12
A irmã de Shawn Mendes, Aaliyah Mendes, de 22 anos, abriu um álbum de fotos nesta sexta-feira (2) com lembranças de sua passagem pelo Brasil.
“Te amo muito muito”, escreveu na legenda da publicação. Bruna respondeu a cunhada na publicação. “Te amo mais”.
Irmã de Shawn Mendes publica registros no Brasil
A influenciadora e o namorado, Beau, ficaram hospedados no apartamento de Bruna Marquezine, localizado no Rio de Janeiro, no início de agosto.
Em um dos registros, a influenciadora aparece ao lado de Shawn e Bruna. Emoldurada por árvores, o trio parece estar entretido com a cachorrinha da atriz, Chihiro, da raça Poodle Tiy.
Em outro momento, Aaliyah aparece em um momento carinhoso com a cachorrinha no colo, dando um beijo em sua cabeça.
Aaliyah chegou a fazer um batizado nas águas do mar ao lado do irmão, do namorado e de um amigo. No ritual, o grupo foi surpreendido por uma onda forte e levou um "caldo".
A influenciadora publicou um vídeo em que o cantor canadense aparece passando por um aperto para salvar o celular de cair ou molhar na água.
Em meio aos mergulhos acidentais ou planejados, o grupo também aparece sentado em meio às pedras, admirando a paisagem paradisíaca do Rio de Janeiro.