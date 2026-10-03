Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Irmã de Shawn Mendes compartilha fotos com Bruna Marquezine e se declara: 'Te amo muito'

Aaliyah Mendes, de 22 anos, relembrou viagem ao Rio de Janeiro ao lado do irmão e da atriz, com quem ficou hospedada durante a passagem pelo Brasil

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:15

Shawn Mendes
Aaliyah Mendes esteve no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Instagram

A irmã de Shawn Mendes, Aaliyah Mendes, compartilhou novos registros de uma viagem ao Rio de Janeiro ao lado do cantor e de Bruna Marquezine. A influenciadora, de 22 anos, esteve na cidade entre o fim de julho e o início de agosto e ficou hospedada no apartamento da atriz com o namorado, Beau.

Nas imagens publicadas nesta sexta-feira (2), Aaliyah aparece ao lado de Shawn e Bruna em diferentes momentos da viagem. Em um dos registros, os três estão com Chihiro, a cachorrinha da atriz. Também há fotos na praia e outros momentos aproveitando a paisagem carioca.

Irmã de Shawn Mendes publica registros no Brasil

Aaliyah Mendes esteve no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram
Aaliyah Mendes esteve no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram
Aaliyah Mendes esteve no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram
Aaliyah Mendes esteve no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram
1 de 4
Aaliyah Mendes esteve no Rio de Janeiro por Reprodução | Instagram

Na legenda, Aaliyah se declarou para a cunhada: “Te amo muito muito muito”. Bruna respondeu ao comentário: “Te amo mais”.

Durante a estadia no Brasil, Aaliyah também foi batizada no mar ao lado de Shawn e do namorado. A cerimônia foi conduzida pelo pastor Victor Azevedo, da igreja Por Amor, frequentada pelo cantor e pela atriz.

Os registros movimentaram os fãs brasileiros, que reagiram principalmente à proximidade entre Aaliyah e Bruna. Comentários sobre a relação das duas e até especulações sobre um possível casamento entre a atriz e Shawn apareceram na publicação.

Bruna e Shawn mantêm um relacionamento que ganhou maior exposição nos últimos anos, e os dois já foram vistos juntos em momentos públicos e em encontros ligados à igreja no Rio.

Mais recentes

Imagem - 'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 5 e 10 de outubro na Globo

'A Nobreza do Amor': veja o resumo dos capítulos de 5 e 10 de outubro na Globo
Imagem - Ana Castela mostra abdômen definido na academia e brinca sobre rotina de treinos

Ana Castela mostra abdômen definido na academia e brinca sobre rotina de treinos
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (3 de outubro): um sábado para recuperar o ritmo e organizar os próximos passos

Cor e número da sorte de hoje (3 de outubro): um sábado para recuperar o ritmo e organizar os próximos passos