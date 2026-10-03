Irmã de Shawn Mendes compartilha fotos com Bruna Marquezine e se declara: 'Te amo muito'

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Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:15
A irmã de Shawn Mendes, Aaliyah Mendes, compartilhou novos registros de uma viagem ao Rio de Janeiro ao lado do cantor e de Bruna Marquezine. A influenciadora, de 22 anos, esteve na cidade entre o fim de julho e o início de agosto e ficou hospedada no apartamento da atriz com o namorado, Beau.
Nas imagens publicadas nesta sexta-feira (2), Aaliyah aparece ao lado de Shawn e Bruna em diferentes momentos da viagem. Em um dos registros, os três estão com Chihiro, a cachorrinha da atriz. Também há fotos na praia e outros momentos aproveitando a paisagem carioca.
Irmã de Shawn Mendes publica registros no Brasil
Na legenda, Aaliyah se declarou para a cunhada: “Te amo muito muito muito”. Bruna respondeu ao comentário: “Te amo mais”.
Durante a estadia no Brasil, Aaliyah também foi batizada no mar ao lado de Shawn e do namorado. A cerimônia foi conduzida pelo pastor Victor Azevedo, da igreja Por Amor, frequentada pelo cantor e pela atriz.
Os registros movimentaram os fãs brasileiros, que reagiram principalmente à proximidade entre Aaliyah e Bruna. Comentários sobre a relação das duas e até especulações sobre um possível casamento entre a atriz e Shawn apareceram na publicação.
Bruna e Shawn mantêm um relacionamento que ganhou maior exposição nos últimos anos, e os dois já foram vistos juntos em momentos públicos e em encontros ligados à igreja no Rio.