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Irmã de Shawn Mendes compartilha fotos com Bruna Marquezine e se declara: 'Te amo muito'

Aaliyah Mendes, de 22 anos, relembrou viagem ao Rio de Janeiro ao lado do irmão e da atriz, com quem ficou hospedada durante a passagem pelo Brasil

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 09:15

Aaliyah Mendes esteve no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução | Instagram

A irmã de Shawn Mendes, Aaliyah Mendes, compartilhou novos registros de uma viagem ao Rio de Janeiro ao lado do cantor e de Bruna Marquezine. A influenciadora, de 22 anos, esteve na cidade entre o fim de julho e o início de agosto e ficou hospedada no apartamento da atriz com o namorado, Beau.

Nas imagens publicadas nesta sexta-feira (2), Aaliyah aparece ao lado de Shawn e Bruna em diferentes momentos da viagem. Em um dos registros, os três estão com Chihiro, a cachorrinha da atriz. Também há fotos na praia e outros momentos aproveitando a paisagem carioca.

Irmã de Shawn Mendes publica registros no Brasil 1 de 4

Na legenda, Aaliyah se declarou para a cunhada: “Te amo muito muito muito”. Bruna respondeu ao comentário: “Te amo mais”.

Durante a estadia no Brasil, Aaliyah também foi batizada no mar ao lado de Shawn e do namorado. A cerimônia foi conduzida pelo pastor Victor Azevedo, da igreja Por Amor, frequentada pelo cantor e pela atriz.

Os registros movimentaram os fãs brasileiros, que reagiram principalmente à proximidade entre Aaliyah e Bruna. Comentários sobre a relação das duas e até especulações sobre um possível casamento entre a atriz e Shawn apareceram na publicação.