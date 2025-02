FAMOSOS

Irmã de Whindersson debocha de preocupação repentina de 'amigos' após internação

Humorista está em uma clínica psiquiátrica para se tratar

A irmã do humorista, Hagda Kerolayne, no entanto, não gostou e usou as redes sociais para desabafar. Ela disse estar surpresa com a preocupação repentina de algumas pessoas com o irmão e sua família.>