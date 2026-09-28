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Irmã revela como está Deolane Bezerra após quatro meses presa: ‘Cabelo hidratado e unhas feitas’

Dayanne Bezerra visitou a irmã na penitenciária e contou que mensagens e telegramas enviados por fãs têm ajudado a influenciadora durante o período de detenção

Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:53

Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

Dayanne Bezerra revelou detalhes de uma visita à irmã, Deolane Bezerra, que está presa há quatro meses na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Neste domingo (27), a advogada contou nas redes sociais como encontrou a influenciadora e falou sobre a rotina dela na unidade prisional.

Segundo Dayanne, Deolane estava com o cabelo hidratado e as unhas feitas durante o encontro. “Ela estava lá, cabelinho hidratado, tá enchendo, o cabelo dela tá do tamanho do meu”, contou. Em seguida, acrescentou: “Unhinhas feitas, com um nudezinho, a unha dela tá dando duas da minha”.

Deolane Bezerra 1 de 29

A irmã também afirmou que Deolane tem recebido telegramas enviados por admiradores e pediu que os agradecimentos fossem transmitidos aos fãs. “Ela pediu para eu vir aqui e agradecer a todos, a todos mesmo, sem exceção, pelos telegramas. Pediu para eu agradecer os fã-clubes”, relatou.

De acordo com Dayanne, a influenciadora lê as mensagens que chegam à penitenciária e considera o apoio importante para enfrentar o período na prisão. “Ela falou que vocês não têm noção da força que vocês dão para ela. Que se ela se mantém em pé, se ela se mantém confiante e firme, é por causa dos telegramas de vocês”, afirmou.

Deolane escreve diário na prisão

Além das mensagens recebidas, Deolane tem registrado a própria rotina em um diário. A informação também foi revelada por Dayanne, que afirmou ter ouvido alguns trechos escritos pela irmã durante outra visita. “Ela tá escrevendo mais o dia a dia dela lá, o que ela fez, o que ela comeu. Eu acho que isso aí vai dar uma série, vai dar um filme”, contou.