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Irmã revela como está Deolane Bezerra após quatro meses presa: ‘Cabelo hidratado e unhas feitas’

Dayanne Bezerra visitou a irmã na penitenciária e contou que mensagens e telegramas enviados por fãs têm ajudado a influenciadora durante o período de detenção

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 15:53

Deolane Bezerra
Deolane Bezerra Crédito: Reprodução

Dayanne Bezerra revelou detalhes de uma visita à irmã, Deolane Bezerra, que está presa há quatro meses na Penitenciária Feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Neste domingo (27), a advogada contou nas redes sociais como encontrou a influenciadora e falou sobre a rotina dela na unidade prisional.

Segundo Dayanne, Deolane estava com o cabelo hidratado e as unhas feitas durante o encontro. “Ela estava lá, cabelinho hidratado, tá enchendo, o cabelo dela tá do tamanho do meu”, contou. Em seguida, acrescentou: “Unhinhas feitas, com um nudezinho, a unha dela tá dando duas da minha”.

Deolane Bezerra

Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Berreza por Reprodução/ Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Com lembranças de alto valor, festa de 9 anos da filha de Deolane reforça tendência de celebrações personalizadas e luxuosas. por Reprodução/Instagram
Bonecas realistas serão brinde no aniversário da filha de Deolane. por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra e filha por Reprodução
Festa da filha de Deolane Bezerra presenteia convidadas com bonecas reborn avaliadas em R$ 2.700 cada. por Reprodução/Instagram
Kaiky e Deolane por Reprodução
Deolane no cruzeiro de Maiara e Maraisa por Reprodução / Redes Sociais
Deolane curte show ao lado de irmãs e da mãe por Reprodução
Deolane ao lado de Maraisa por Reprodução
Dayanne Bezerra e Kethlyn Bezerra, sobrinha de Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Reprodução
Primeira postagem de Deolane após deixar presídio por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra e seus filhos por Reprodução I Redes Sociais
Deolane Bezerra por Redes sociais
Lamborghini de Deolane Bezerra por Reprodução I Redes sociais
Deolane Bezerra por Reprodução
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra por Divulgação
Deolane Bezerra e Valentina por Reprodução/Instagram
Deolane Bezerra por Reprodução/Record TV
Fiuk e Deolane Bezerra por Redes sociais
Deolane Bezerra desfilou como musa da Grande Rio por Divulgação/Eunivan
Deolane Bezerra e Marcos Oliveira por Reprodução
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Deolane Bezerra por Reprodução

A irmã também afirmou que Deolane tem recebido telegramas enviados por admiradores e pediu que os agradecimentos fossem transmitidos aos fãs. “Ela pediu para eu vir aqui e agradecer a todos, a todos mesmo, sem exceção, pelos telegramas. Pediu para eu agradecer os fã-clubes”, relatou.

De acordo com Dayanne, a influenciadora lê as mensagens que chegam à penitenciária e considera o apoio importante para enfrentar o período na prisão. “Ela falou que vocês não têm noção da força que vocês dão para ela. Que se ela se mantém em pé, se ela se mantém confiante e firme, é por causa dos telegramas de vocês”, afirmou.

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Deolane escreve diário na prisão

Além das mensagens recebidas, Deolane tem registrado a própria rotina em um diário. A informação também foi revelada por Dayanne, que afirmou ter ouvido alguns trechos escritos pela irmã durante outra visita. “Ela tá escrevendo mais o dia a dia dela lá, o que ela fez, o que ela comeu. Eu acho que isso aí vai dar uma série, vai dar um filme”, contou.

Deolane está presa desde 21 de maio e completou quatro meses de detenção. Ela é investigada na Operação Vérnix, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A defesa da influenciadora nega as acusações.

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