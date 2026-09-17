NOVA FASE

Irmão da jornalista Cecília Malan, pedro Malan, aparece no estúdios Globo e celebra cargo de editor titular de esportes do JN

Pedro ressaltou que apesar do ‘frio na barriga’ pretende entregar o seu melhor

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:11

Pedro Malan Crédito: Reprodução | Instagram

Pedro Malan, irmão da jornalista Cecília Malan, celebrou uma nova fase na carreira, após assumir há duas semanas o cargo de editor titular de esportes do Jornal Nacional, na Globo, e compartilhou nas redes sociais o momento emocionante.

"Quando entrei para a Globo, há quase oito anos, postei aqui um dos meus raros registros sobre trabalho. Aquela foto clichê do crachá, com legenda curtinha: 'to new beginnings'. Um registro singelo para marcar a nova aventura daquele Pedro de dois mil e dezoito", contou Pedro.

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Pedro ainda celebrou o momento, e explicou que apesar do “frio na barriga”, está com vontade de entregar o seu melhor. “Hoje, não vou ser tão breve assim, mas o friozinho bom na barriga é o mesmo. A vontade de entregar o meu melhor, também. Duas semanas atrás, comecei um novo desafio: editor titular de esportes do Jornal Nacional! Já está sendo uma escola daquelas. Quase oito anos depois, aproveito para registrar por aqui mais um momento maneiro na carreira. 'to new beginnings', de novo!", celebrou.

Nos comentários da publicação, Pedro recebeu o carinho da irmã, que é correspondente internacional da Globo em Londres. "Brilha, irmãozinho! Love you!", declarou a jornalista, de 43 anos. O ator Murilo Benício, ex-namorado de Cecília Malan, também comentou na publicação do ex-cunhado. "Boa sorte! Você merece!", elogiou ele.

"Merece", escreveu o jornalista Alex Escobar. "Que notícia incrível! Parabéns! Vai ser lindo!", comemorou o jornalista Nilson Klava.