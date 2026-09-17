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Irmão da princesa Diana revela que Charles estava feliz com a morte da esposa: ‘Radiante de alegria’

Charles Spencer revelou detalhes do funeral de sua irmã, que faleceu em 1997

Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 17:41

Charles Spencer revelou detalhes do casamento e morte da Princesa Diana Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O irmão da princesa Diana, Charles Spencer, lançará o livro Swan Song (Canto do Cisne, em tradução livre) no dia 22 de setembro.

Trechos da obra foram divulgados, nas quais ele conta sobre como soube da morte da irmã, incluindo os primeiros contatos com o Rei Charles III, após a notícia do acidente na França, que matou Diana, ex-esposa do monarca.

Princesa Diana 1 de 9

O autor relatou que a primeira vez que viu Charles após a morte de Diana, Charles parecia feliz. “O telefone não parava de tocar. O príncipe Charles me abordou quando eu subia as escadas”, escreveu Spencer, segundo o portal The Daily Mail.

“Ao contrário dos outros que me ligaram, que estavam atônitos, mal conseguindo expressar suas condolências e oferecer ajuda, ele parecia radiante de alegria, como se tivesse ganhado na loteria, lembro de ter pensado na hora", diz ele no livro.

Livro é escrito por Charles Spencer, irmão de Diana Crédito: Reprodução

Spencer ainda relembrou os preparativos do funeral da princesa Diana e chegou a brigar com Charles. O monarca não concordou que os príncipes William e Harry andassem ao lado do caixão da mãe durante o cortejo fúnebre.

"O príncipe Charles continuou seu fluxo de raiva, sem que eu o interrompesse. Então ele parou. Presumi que a pausa sinalizasse uma tentativa de se controlar, então ele descarregou pelo telefone o que sempre julguei ser seu desprezo guardado por Diana, e seu horror ao ver que o mundo estava tão abalado com a morte dela”, escreveu Spencer.

O irmão de Diana contou que ficou chocado com as palavras que ouviu do ex-cunhdo: "Fiquem tranquilos. Vamos esquecer dela em breve!".

"Não acredito que você acabou de dizer isso", disparou Spencer antes de desligar a chamada.

Ao tentar explicar a relação de Charles com Camilla Parker-Bowles, hoje a rainha Camilla, acabou abordando a relação extraconjugal dos dois.

"Olhando para trás agora, suspeito que a primeira reação do príncipe tenha sido pensar mais em como esse evento poderia libertá-lo para se casar com a mulher que amava, em vez de lamentar a perda de alguém por quem não se sentia bem”, afirmou.

Spencer também detalhou como o rei abordou seus sobrinhos, príncipe William e príncipe Harry, na época com 15 e 12 anos, sobre a morte da mãe.