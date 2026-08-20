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Irmão de ator roubou R$ 65 milhões e escondeu parte do dinheiro em molho de macarrão

Dane Cook foi vítima do próprio meio-irmão, que administrava suas finanças e acabou condenado pelo esquema

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:46

Dane Cook em 'Maldita Sorte'
Dane Cook em 'Maldita Sorte' Crédito: Reprodução

Uma história digna de filme envolvendo dinheiro, traição familiar e molho de macarrão será relembrada no documentário Funny Money: The Dane Cook Story, que estreia no próximo dia 29. O ator e comediante Dane Cook revelou detalhes do esquema milionário em que foi vítima, e contou que o plano foi arquitetado pelo próprio meio-irmão, Darryl McCauley, que na época administrava suas finanças.

O episódio aconteceu em 2008 e envolveu o desvio de cerca de 12 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 65 milhões na cotação atual. Parte do dinheiro teria sido escondida de maneira inusitada: dentro de potes de molho para macarrão e em compartimentos secretos.

Dane Cook

Dane Cook em Funcionário do Mês por Reprodução
Dane Cook e Kate Hudson em Amigos, Amigos, Mulheres à Parte por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook e Jessica Alba em 'Maldita Sorte' por Reprodução
Dane Cook no Saturday Night Live por Reprodução
Dane Cook em 'Amigos, Amigos, Mulheres à Parte' por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook em 'Maldita Sorte' por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook e esposa por Reprodução
Dane Cook e esposa por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dane Cook no Saturday Night Live por Reprodução
Steve Carel, Juliette Binoche e Dane Cook em Eu, Meu Irmão e Nossa Namorada por Reprodução
Dane Cook por Reprodução
Dax Shepard, Jessica Simpson e Dane Cook em Funcionário do Mês por Reprodução
Dane Cook e Jessica Simpson em Funcionário do Mês por Reprodução
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Dane Cook em Funcionário do Mês por Reprodução

McCauley se declarou culpado por furto, apropriação indébita e outras acusações relacionadas ao esquema. Ele devolveu os 12 milhões  de dólares desviados e foi condenado a seis anos de prisão. A esposa dele, Erika, também participou da fraude.

O documentário contará detalhes do caso pela perspectiva de Cook. No trailer, o próprio ator narra a história e questiona o paradeiro do irmão após a descoberta do esquema. “Onde ele está? O que ele fez? Como isso termina?”, pergunta Cook na prévia.

Darryl McCauley em imagem do documentário 'Funny Money: The Dane Cook Story'
Darryl McCauley em imagem do documentário 'Funny Money: The Dane Cook Story' Crédito: Reprodução

Como o golpe começou?

Antes de administrar as finanças do irmão, Darryl McCauley também compartilhava com Dane o sonho de trabalhar com comédia. Os dois começaram juntos na carreira, mas apenas Cook conseguiu alcançar o sucesso.

Com o passar dos anos, McCauley acabou assumindo a função de administrar o dinheiro do irmão. Foi nesse período que começaram os saques suspeitos. Segundo o documentário, os primeiros valores retirados eram de cerca de 20 mil dólares, mas os desvios aumentaram rapidamente para 50 mil dólares e 100 mil dólares.

Imagem do documentário 'Funny Money: The Dane Cook Story', que aborda o roubo de 12 milhões de dólares cometido por Darryl McCauley
Imagem do documentário 'Funny Money: The Dane Cook Story', que aborda o roubo de 12 milhões de dólares cometido por Darryl McCauley Crédito: Reprodução

O dinheiro teria sido escondido em diferentes locais, incluindo alçapões e potes de molho para macarrão. Imagens desses esconderijos aparecem no trailer do documentário.

Mesmo após a condenação do irmão, Cook acredita que parte do dinheiro desviado pode nunca ter sido recuperada. “Acredito que há pessoas que sabem mais”, afirma o ator.

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