Irmão de ator roubou R$ 65 milhões e escondeu parte do dinheiro em molho de macarrão

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:46
Uma história digna de filme envolvendo dinheiro, traição familiar e molho de macarrão será relembrada no documentário Funny Money: The Dane Cook Story, que estreia no próximo dia 29. O ator e comediante Dane Cook revelou detalhes do esquema milionário em que foi vítima, e contou que o plano foi arquitetado pelo próprio meio-irmão, Darryl McCauley, que na época administrava suas finanças.
O episódio aconteceu em 2008 e envolveu o desvio de cerca de 12 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 65 milhões na cotação atual. Parte do dinheiro teria sido escondida de maneira inusitada: dentro de potes de molho para macarrão e em compartimentos secretos.
Dane Cook
McCauley se declarou culpado por furto, apropriação indébita e outras acusações relacionadas ao esquema. Ele devolveu os 12 milhões de dólares desviados e foi condenado a seis anos de prisão. A esposa dele, Erika, também participou da fraude.
O documentário contará detalhes do caso pela perspectiva de Cook. No trailer, o próprio ator narra a história e questiona o paradeiro do irmão após a descoberta do esquema. “Onde ele está? O que ele fez? Como isso termina?”, pergunta Cook na prévia.
Como o golpe começou?
Antes de administrar as finanças do irmão, Darryl McCauley também compartilhava com Dane o sonho de trabalhar com comédia. Os dois começaram juntos na carreira, mas apenas Cook conseguiu alcançar o sucesso.
Com o passar dos anos, McCauley acabou assumindo a função de administrar o dinheiro do irmão. Foi nesse período que começaram os saques suspeitos. Segundo o documentário, os primeiros valores retirados eram de cerca de 20 mil dólares, mas os desvios aumentaram rapidamente para 50 mil dólares e 100 mil dólares.
O dinheiro teria sido escondido em diferentes locais, incluindo alçapões e potes de molho para macarrão. Imagens desses esconderijos aparecem no trailer do documentário.
Mesmo após a condenação do irmão, Cook acredita que parte do dinheiro desviado pode nunca ter sido recuperada. “Acredito que há pessoas que sabem mais”, afirma o ator.