INUSITADO

Irmão de ator roubou R$ 65 milhões e escondeu parte do dinheiro em molho de macarrão

Dane Cook foi vítima do próprio meio-irmão, que administrava suas finanças e acabou condenado pelo esquema

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 09:46

Dane Cook em 'Maldita Sorte' Crédito: Reprodução

Uma história digna de filme envolvendo dinheiro, traição familiar e molho de macarrão será relembrada no documentário Funny Money: The Dane Cook Story, que estreia no próximo dia 29. O ator e comediante Dane Cook revelou detalhes do esquema milionário em que foi vítima, e contou que o plano foi arquitetado pelo próprio meio-irmão, Darryl McCauley, que na época administrava suas finanças.

O episódio aconteceu em 2008 e envolveu o desvio de cerca de 12 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente R$ 65 milhões na cotação atual. Parte do dinheiro teria sido escondida de maneira inusitada: dentro de potes de molho para macarrão e em compartimentos secretos.

Dane Cook 1 de 29

McCauley se declarou culpado por furto, apropriação indébita e outras acusações relacionadas ao esquema. Ele devolveu os 12 milhões de dólares desviados e foi condenado a seis anos de prisão. A esposa dele, Erika, também participou da fraude.

O documentário contará detalhes do caso pela perspectiva de Cook. No trailer, o próprio ator narra a história e questiona o paradeiro do irmão após a descoberta do esquema. “Onde ele está? O que ele fez? Como isso termina?”, pergunta Cook na prévia.

Darryl McCauley em imagem do documentário 'Funny Money: The Dane Cook Story' Crédito: Reprodução

Como o golpe começou?

Antes de administrar as finanças do irmão, Darryl McCauley também compartilhava com Dane o sonho de trabalhar com comédia. Os dois começaram juntos na carreira, mas apenas Cook conseguiu alcançar o sucesso.

Com o passar dos anos, McCauley acabou assumindo a função de administrar o dinheiro do irmão. Foi nesse período que começaram os saques suspeitos. Segundo o documentário, os primeiros valores retirados eram de cerca de 20 mil dólares, mas os desvios aumentaram rapidamente para 50 mil dólares e 100 mil dólares.

Imagem do documentário 'Funny Money: The Dane Cook Story', que aborda o roubo de 12 milhões de dólares cometido por Darryl McCauley Crédito: Reprodução

O dinheiro teria sido escondido em diferentes locais, incluindo alçapões e potes de molho para macarrão. Imagens desses esconderijos aparecem no trailer do documentário.