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Irmão de Bruno Gagliasso detalha encontro em velório do pai do ator; veja vídeo

Thiago Gagliasso e Bruno Gagliasso se distanciaram após divergências de opinião e exposição de conflitos familiares

Felipe Sena

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 19:09

Thiago Gagliasso detalhou momento de encontro com o irmão Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O irmão de Bruno Gagliasso, o candidato a deputado federal pelo PL, Thiago Gagliasso, usou as redes sociais para detalhar como foi o encontro com o irmão, durante o velório de Paulo César Pereira Marques, pai do ator, que aconteceu nesta terça-feira (29).

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Thiago explicou que o encontro aconteceu longe dos holofotes. “Para responder algumas mensagens que tenho recebido, até mesmo de pessoas da imprensa, perguntando se eu tinha ido ou não no enterro do pai do meu irmão, obviamente, eu esperei o momento certo pra ir, vi que tinha imprensa no local, não queria misturar as coisas, não queria caçar clique, nada do tipo, que pudesse atrapalhar a cerimônia, nada do tipo que pudesse tirar a privacidade dos parentes, não só o Bruno, como a irmã dele, a Paulo, a ex-esposa do Paulo, a Carla, e toda família, Tia Zélia, enfim, acho que no momento certo eu pude dar um abraço sim no meu irmão, fico muito feliz por estar ali nesse momento difícil para toda a família, e poder estar ali dando forças, puder fazer a oração de despedida do tio Paulo, em paz”, disse.

Bruno Gagliasso e Paulo César Pereira 1 de 7

Ainda nesta segunda-feira (28), Thiago ressaltou que o tio Paulo, como é carinhosamente chamado o pai de Bruno por ele, sempre foi como um “pai” para ele, e que guarda boas lembranças e memórias. Ele ainda prestou condolências para Bruno no momento delicado, deixando as desavenças de lado.

“O tio Paulo sempre foi um cara incrível, eu só tenho a guardar ótimas lembranças dele, e muitas vezes foi um segundo pai pra mim, principalmente na infância que a gente conviveu bastante, eu aprendi a gostar de cachorros por causa do tio Paulo. Eu só guardo boas memórias. fico muito triste também com a perda dele, com essa partida, é um cara que era extremamente do bem, nunca se envolveu em nenhuma, é uma discussão entre eu e Bruno, político e algo do tipo, sempre trabalhei. Quero mandar um beijo pro meu irmão no fundo do coração dele, que não existe divergência política que vai superar isso e desejar um conforto pra ele e pra família”, afirmou Thiago.

Bruno e Thiago se afastaram por causa de vários fatores como choques de valores, exposição pública, conflitos familiares e sobretudo divergências políticas.