O AMOR ESTÁ NO AR?

Irmão de ex-BBB e 18 anos mais novo: conheça o surfista apontado como affair de Paolla Oliveira

João Chianca precisou reaprender a andar após acidente e competiu nas Olimpíadas de Paris

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:40

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

O surfista João Chianca, de 26 anos, virou o centro das atenções após ser apontado como o novo namorado de Paolla Oliveira, de 44. Conhecido no esporte como Chumbinho, o atleta fluminense é irmão mais novo do ex-BBB Lucas Chumbo, famoso mundialmente por surfar ondas gigantes.

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira 1 de 27

Nascido em Saquarema, cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro com forte tradição no surfe, João construiu uma carreira sólida na modalidade. Ele conquistou o campeonato sul-americano em 2019 e venceu uma etapa do circuito mundial na praia de Peniche, em Portugal, em 2023.

A trajetória do esportista carrega uma história de superação. Há três anos, João sofreu um acidente grave durante um treino em Pipeline, uma das praias mais perigosas do Havaí devido aos recifes de coral. O atleta passou por uma intensa reabilitação motora e precisou reaprender a andar antes de voltar ao mar.

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Totalmente recuperado, o surfista representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Ele viajou para os Jogos acompanhado de sua então namorada, a também surfista Luana Silva. O relacionamento durou três anos e chegou ao fim no início de 2026.