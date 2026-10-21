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Irmão de ex-BBB e 18 anos mais novo: conheça o surfista apontado como affair de Paolla Oliveira

João Chianca precisou reaprender a andar após acidente e competiu nas Olimpíadas de Paris

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 08:40

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira Crédito: Reprodução/Instagram

O surfista João Chianca, de 26 anos, virou o centro das atenções após ser apontado como o novo namorado de Paolla Oliveira, de 44. Conhecido no esporte como Chumbinho, o atleta fluminense é irmão mais novo do ex-BBB Lucas Chumbo, famoso mundialmente por surfar ondas gigantes.

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira

O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
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O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
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O surfista João Chianca, apontado como novo affair de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram

Nascido em Saquarema, cidade da Região dos Lagos do Rio de Janeiro com forte tradição no surfe, João construiu uma carreira sólida na modalidade. Ele conquistou o campeonato sul-americano em 2019 e venceu uma etapa do circuito mundial na praia de Peniche, em Portugal, em 2023.

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A trajetória do esportista carrega uma história de superação. Há três anos, João sofreu um acidente grave durante um treino em Pipeline, uma das praias mais perigosas do Havaí devido aos recifes de coral. O atleta passou por uma intensa reabilitação motora e precisou reaprender a andar antes de voltar ao mar.

Mãe de João Chianca entregou romance com Paolla Oliveira

Mãe de João Chianca comentou na foto de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira e João Chianca interagem nas redes sociais por Reprodução/Instagram
Pais de João Chianca foram prestigiar Paolla Oliveira na Imperatriz por Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira e João Chianca interagem nas redes sociais por Reprodução/Instagram
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Mãe de João Chianca comentou na foto de Paolla Oliveira por Reprodução/Instagram

Totalmente recuperado, o surfista representou o Brasil nas Olimpíadas de Paris. Ele viajou para os Jogos acompanhado de sua então namorada, a também surfista Luana Silva. O relacionamento durou três anos e chegou ao fim no início de 2026.

Com os boatos recentes sobre o romance com Paolla, as redes sociais de João foram invadidas por fãs da atriz em busca de informações. A artista estava solteira desde o término com o cantor Diogo Nogueira, no fim do ano passado.

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Tags:

Romance Paolla Oliveira Affair Surfista João Chianca

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