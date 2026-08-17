FAMÍLIA DESTRUÍDA

Irmão de Hayden Panettiere morreu aos 28 anos; relembre a causa da morte de Jansen, em 2023

Jansen Panettiere também era ator e morreu em 2023 após complicações cardíacas; perda foi lembrada pela atriz em entrevista

Fernanda Varela

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 15:00

Jansen Panettiere Crédito: Reprodução

Os pais de Hayden Panettiere enfrentam novamente a dor de perder um filho. A atriz, conhecida por trabalhos como 'Heroes', 'Nashville' e 'Pânico', morreu aos 36 anos, e o anúncio foi feito por seu pai, Skip Panettiere. Três anos antes, em 2023, a família havia perdido Jansen Panettiere, irmão mais novo da artista, aos 28 anos.

Jansen morreu de forma repentina em fevereiro de 2023. Segundo o comunicado divulgado pela família na época, a causa da morte foi cardiomegalia, condição caracterizada pelo aumento do coração, associada a complicações na válvula aórtica.

Jansen Panettiere morreu aos 28 anos 1 de 6

O irmão de Hayden também seguia carreira artística e começou a trabalhar ainda criança. Entre seus trabalhos estão produções voltadas ao público infantojuvenil, como 'O Jogo Perfeito' (2009), 'O Último Dia de Verão' (2007) e a dublagem em 'A Era do Gelo 2' (2006).

Dois anos após a morte de Jansen, Hayden Panettiere falou sobre o processo de luto em entrevista à revista People. A atriz afirmou que a perda continuava sendo uma dor profunda e que nunca conseguiria superar completamente a morte do irmão.

"Meu coração sempre estará partido por causa disso", declarou Hayden na ocasião. Ela também afirmou que, independentemente de quantos anos passassem, não conseguiria superar a perda de Jansen.

Morte de Hayden Panettiere é investigada

Hayden foi encontrada inconsciente em uma residência em Greenville, na Carolina do Sul, no domingo (16). Um conhecido da atriz acionou o serviço de emergência, e policiais e paramédicos foram enviados ao local.

Segundo informações divulgadas pela PEOPLE, registros de emergência mencionaram uma possível overdose e uma parada cardíaca durante o atendimento. As tentativas de reanimação não tiveram sucesso, e a atriz foi declarada morta às 14h32.

A causa oficial da morte, porém, ainda não foi confirmada. O Departamento de Polícia de Greenville informou que o resultado depende da autópsia. As autoridades também disseram que, até o momento, não foram encontrados sinais de crime ou circunstâncias suspeitas na residência.