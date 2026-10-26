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Irmão de Lua Blanco explica por que atriz decidiu não divulgar diagnóstico de câncer

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Pedro Sol detalhou que a artista planejava revelar a doença apenas após o tratamento

Kamila Macedo

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:57

Lua Blanco Crédito: Reprodução/Instagram

Pedro Sol, irmão de Lua Blanco, revelou em reportagem exibida pelo Domingo Espetacular no último domingo (25/10) o motivo pelo qual a atriz não tornou público o diagnóstico de câncer de intestino. Segundo ele, a artista tinha esperanças de compartilhar a notícia apenas quando estivesse curada. Lua morreu em 18 de outubro, aos 39 anos, após complicações da doença.

“Ela queria que isso realmente não vazasse, porque ela queria chegar com a boa notícia de que ela foi curada”, explicou Pedro durante a reportagem.

Lua começou a apresentar sintomas do câncer no intestino grosso no fim de julho. Pedro contou que familiares e pessoas próximas souberam da situação e acompanharam o tratamento, mas o caso não veio a público em nenhum momento antes do falecimento.

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Ela ficou internada no Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, nas últimas três semanas de vida. Nesse período, a doença já havia se espalhado para outros órgãos. Pedro comentou essa fase do tratamento e afirmou que a irmã manteve a fé, ressaltando que Lua não costumava reclamar de enfrentar a doença.

Na entrevista, ele falou ainda sobre como tem vivenciado o luto. Artista, recorreu à composição e criou a canção “Caminhada” em homenagem à irmã. “Hoje de manhã veio uma melodia na cabeça, uma coisa que veio de Deus, do meu sentim sobre o que ela representou”, explicou sobre o processo criativo. A música já está disponível no perfil do Instagram de Pedro.