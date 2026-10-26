Irmão de Lua Blanco explica por que atriz decidiu não divulgar diagnóstico de câncer

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Kamila Macedo
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 19:57
Pedro Sol, irmão de Lua Blanco, revelou em reportagem exibida pelo Domingo Espetacular no último domingo (25/10) o motivo pelo qual a atriz não tornou público o diagnóstico de câncer de intestino. Segundo ele, a artista tinha esperanças de compartilhar a notícia apenas quando estivesse curada. Lua morreu em 18 de outubro, aos 39 anos, após complicações da doença.
“Ela queria que isso realmente não vazasse, porque ela queria chegar com a boa notícia de que ela foi curada”, explicou Pedro durante a reportagem.
Lua começou a apresentar sintomas do câncer no intestino grosso no fim de julho. Pedro contou que familiares e pessoas próximas souberam da situação e acompanharam o tratamento, mas o caso não veio a público em nenhum momento antes do falecimento.
Lua Blanco
Ela ficou internada no Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Rio de Janeiro, nas últimas três semanas de vida. Nesse período, a doença já havia se espalhado para outros órgãos. Pedro comentou essa fase do tratamento e afirmou que a irmã manteve a fé, ressaltando que Lua não costumava reclamar de enfrentar a doença.
Na entrevista, ele falou ainda sobre como tem vivenciado o luto. Artista, recorreu à composição e criou a canção “Caminhada” em homenagem à irmã. “Hoje de manhã veio uma melodia na cabeça, uma coisa que veio de Deus, do meu sentim sobre o que ela representou”, explicou sobre o processo criativo. A música já está disponível no perfil do Instagram de Pedro.
A morte da atriz foi confirmada publicamente pela família em 18 de outubro, pelas redes sociais. Aos 39 anos, ela lutava há alguns meses contra um câncer de intestino. Eterna Roberta Messi de "Rebelde" (2011), ela deixa um legado marcante na televisão e na música brasileira, além do carinho de uma legião de fãs em todo o país.